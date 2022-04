Se asoma el fantasma de la recesión

Pero de alguna manera, puede tener un efecto directo a las actividades económicas mexicanas, por la relación comercial que se tiene con este país del norte, al cual México lo tiene como el principal importador, otra vez por encima de China.

Y se ha dicho que la recesión económica en un país, se presenta cuando existe una gran caída de los índices económicos generales y una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en dos trimestres consecutivos, donde el desempleo también se hace presente.

En ese sentido, los Estados Unidos son los que ya empiezan a completar esas características, para que en el año 2023 su economía este en recesión, independientemente que las tasas de desempleo sean muy bajas y se hayan entregado estímulos a la población.

Pero de alguna forma, es grande el impacto que se le ha presentado al país, ahora que esta de salida de la pandemia y los problemas de desabasto de energérticos a partir de la confrontación de Rusia-Ucrania.

Lo que ha generado que la demanda ha superado a la oferta de estos bienes energéticos, logrando un movimiento hacia la alza de la inflación, que llega ya presentarse por encima del 8.0%, lo que no beneficia en mucho al mercado de consumo.

Porque en las últimas semanas, la demanda de productos continúan en crecimiento y las cadenas de suministro no recuperan su ritmo, lo que hace que a partir de ello se propicie una disminución de la demanda originando el desempleo.

Lo que hará que se seste en preparación para que la economía estadounidense, entre en un periodo de recesión, que ya casi se da por definido que así será por parte de los analistas de Wall Street.

Pero aquí la pregunta esperada, como afectaría México si lo Estados Unidos, entra en un periodo de recesión y la respuesta inmediata seria, en el efecto a las exportaciones, el turismo, las inversiones y las importantes remesas de los trabajadores mexicanos.

Y a partir de estos indicadores que serán afectados, se estaría pensando que hacer por el efecto multiplicador que pudieran desarrollar de forma negativa, hacia las diferentes actividades económicas mexicanas.

Pero poco se podrá hacer, para evitar un impacto grave en la economía mexicana, porque tratar de realizar una diversificación de mercados para la exportación de los productos mexicanos, no sería posible por el poco tiempo con se cuenta.

Siempre se ha dicho pero no hecho, la necesidad de diversificación de los mercados, para no resentir los problemas como el que hoy se perfila para el vecino del norte, porque además tendría que ser varios países.

Porque la economía de México está estrechamente ligada a la norteamericana, y lo que le suceda, ya sea contracción o expansión, tendrá sus efectos de forma directa en el país tarde o temprano y todo dependerá de su solidez para el nivel del impacto.

Pero lo importante de ello en estos tiempos, es que México tiene una macroeconomía solida y un manejo positivo en el manejo de las finanzas públicas, donde el endeudamiento externo no ha estado presente y eso le proporciona hasta cierto punto ventaja.

Y en este panorama que se perfila, se establece como necesarias políticas de respuesta para lo que se ve venir, porque entre pandemia y confinamiento la economía requiere mayor reactivación.

DEL ESCRITORIO

Más que decir la cantidad de personas caerán en la pobreza, producto del alza del costo de la vida en el planeta, lo que se requiere más bien es que se va a realizar para que eso no suceda, comentan algunos analistas sobre este comentario del Banco Mundial, que no crea ningún entusiasmo dicen...... Qué bien se oye que las medianas y pequeñas empresas, estén definidas a buscar su desarrollo y permanencia, al adoptar la aplicación de la tecnología en sus actividades, porque eso les genera mejores oportunidades y mayores expectativas económicas...... Indicador interesante en estos tiempos de turbulencia económica en muchas economías mundiales, la paridad peso-dólar en México, donde está por debajo de los veinte pesos y que ahí se ha mantenido por bastantes meses y eso es muy positivo, pero no para todos.