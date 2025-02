Se acerca el inicio de las Grandes Ligas

Los equipos se prepraran con todo para la venidera temporada, que inicia el mes de enfrente

Por: Miguel Cebreros Cervantes

En las Grandes Ligas, continúan armándose hasta los dientes la mayoría de los equipos, con motivo de la próxima temporada, misma que arranca el mes entrante, tal como lo hemos venido dando a conocer en este espacio... Y comentamos de los Clubes que tienen más posibilidades, como son los Yanquis de Nueva York, Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit, Atléticos de Oakland, Angelinos de Anaheim, etc., esto en la Liga Americana y en la Nacional, pues todo mundo está enterado la clase de refuerzos que han firmado los Dodgers, porque su meta es repetir lo que realizaron la temporada anterior, en agenciarse una vez más la Serie Mundial... El dueño de los Medias Rojas de Boston dice que están a tiempo para tapar los huecos que les costó incluso calificar a los playoffs, razón por la que el pasado miércoles tuvieron un acuerdo de tres años y 120 millones de dólares, con el agente libre Alex Bregman, quien firmó con dos cláusulas de salida, en caso de algún problema que se le presentara con el Club Boston... Bregman, quien militó las últimas siete campañas con los Astros de Houston, fue muy codiciado, como agente libre, por otros equipos que estaban interesados en obtenerlo, pero prefirió aceptar lo que le ofrecieron los Medias Rojas... "Creo que hice lo correcto, pues los Medias Rojas es una escuadra que tiene chance de acceder a la postemporada, a pesar de que está ubicado en una División demasiado fuerte, como es la Este de la Americana, encabezada por los Mulos de Manhattan y los Azulejos de Toronto, sin dejar a un lado a los Rays de Tampa Bay", dijo Bregman, a pregunta expresa de los reporteros... Ya se verá si el veterano tercera base cumple con el objetivo que pretenden los dirigidos por el puertorriqueño Alex Cora, quien ha hecho un buen trabajo como timonel de los Medias Rojas, a pesar de que en los últimos años no han estado tan efectivos como en épocas pasadas... Lo más sobresaliente de Boston, son los duelos que sostienen con sus vecinos Yanquis, pues es con el rival que sostiene más encuentros durante el calendario regular... Quizá los Astros, al no extenderle el contrato a Bregman, estén pensando en darle la oportunidad desde un principio al hermosillense Isaac Paredes, quien lo consiguieron de los Cachorros, en un múltiple cambio de jugadores. El caso es que Paredes, por lo pronto, está firme con los Astros, pues el Club no ha intentado enviarlo a otro equipo y esas son buenas noticias para el tercera base mexicano, quien con los Naranjeros no tuvo la temporada que esperaban los directivos en la campaña 2024-2025... Si realmente es así como pensamos, Paredes debe de aprovechar la oportunidad de lucirse en los entrenamientos, para que logre quedarse en el tercer cojín, porque si no batea en los partidos de exhibición, tendrá contados los días de pertenecer a los Astros, una escuadra que siempre está disputando el primer lugar de su División, pues cuentan con un gran pitcheo y una ofensiva que es de las mejores en las Mayores... Vamos a ver qué es lo que pasa con Paredes en las próximas semanas, pues ahorita debe de estar trabajando fuerte, para llegar a las prácticas, con la idea de que se va a quedar en el equipo grande. Ojalá, porque no lo han movido... Ya es tiempo que dé el estirón definitivo. No pudo quedarse con Tampa Bay, quienes el año pasado le dio jugoso aumento, pero Isaac no lo supo aprovechar. Vamos a ver si con los Astros cumple con la confianza que le brindarán. Repito, si antes no lo envían a otro Club, o lo bajan a Triple A, o simplemente no lo llaman... Por lo que respecta a la Liga Mexicana, los Sultanes de Monterrey, ha estado muy cerca de conquistar un título más en su larga trayectoria, pero no se le ha dado. En la temporada anterior, estuvo peleando hasta el último, pero no pudo Roberto Kelly alzar el trofeo de campeones, pues le ganó la batalla el equipo capitalino Diablos Rojos del México. Sin embargo, en esta próxima los Diablos ya no contarán con Trevor Bauer y Robinson Canó sí regresará, pero a como lo vimos en la Serie del Caribe, dudo mucho que repita lo que hizo el año pasado, bateando arriba de los .400 para agenciarse el título. Un año más de edad (41) es aún más pesado, por lo que no creemos que ayude mucho a los Diablos y estos batallarán más para conseguir triunfos... Los Escarlatas "robaron cámara" en 2024, porque Bauer fue la gran figura del pitcheo. Hoy no lo tendrán y por tanto, se esforzarán aún más para poder competir con los Leones de Yucatán, Pericos de Puebla, Águila de Veracruz y otros equipos que son muy fuertes, como los Toros de Tijuana, Acereros de Monclova, Saraperos de Saltillo, etc... Será una contienda completamente distinta a la del año pasado, cuando se comentaba nada más de los Diablos, por contar con ese par de superestrellas que destacaron toda la temporada, hasta el último día del calendario... En esta ocasión, serán varios equipos los que estarán con muchas posibilidades de conseguir el cetro y entre los cuales anoten a los Toros de Tijuana, Pericos de Puebla, Yucatán con el "Chapo" Vizcarra, quien irá en busca de su quinto campeonato en verano, pues tiene cuatro hasta el momento, dos con los Tigres de Quintana Roo y el otro par con los Leones de Yucatán.... Miguel Ojeda, tiene un campeonato y lo conquistó dirigiendo a los Diablos en la campaña veraniega de 2014, doblegando en la final a los Pericos... I´ll see you later!