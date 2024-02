Reformas a los municipios

Considerando que los municipios son la base del federalismo, es tiempo en que les llegue su modernización para que sus recursos humanos, económicos y naturales sean mejor aprovechados. Y siempre que se habla de gobiernos municipales, es para comentar que los recursos económicos no le alcanzan, porque las demandas de los ciudadanos son bastantes.

Pero pocas veces se comenta cuáles serían las mejores formas para que esta situación de carencia de recursos económicos les sea favorable y que un periodo de tres años les puede cambiar el futuro, que a veces se pensaría nada más, que todo lo que existe en la sociedad puede cambiar, menos el ejercicio de los gobiernos municipales, porque, así como estas, cumplen con su cometido dicen.

Y no hay que moverle porque existen muchos problemas que atender y éste sería uno más que no es conveniente moverlo, porque se perderá tiempo y es poco el disponible.

Porque no se piensa que, en una reestructuración de un Gobierno Municipal, se generan más recursos, un Gobierno más dinámico y su operación estaría más dirigida a la eficiencia y la eficacia.

Lo cual no implica que se le vaya a restar presencia como hoy la tiene en el federalismo o ante las autoridades estatales o con la misma sociedad que representa, sino que, al contrario, modernizado.

Y modernizado, porque la sociedad a la que representan ha cambiado, el Estado ha cambiado, el país ha cambiado y el mundo hoy es otro y los gobiernos municipales, sólo adiciones o parches en su operación.

Que resultaría muy sencillo un proceso de modernización de un gobierno municipal, a partir de un esquema de evaluación sobre su funcionamiento administrativo y operativo se lograría.

Todo ello sustentado en lo preceptos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde existe la definición precisa de la autonomía municipal.

Y la realidad que existe en muchos gobiernos municipales, es que viven considerando que sus funciones están sustentadas en la realidad de sus representados sin pensar que están en el pasado.

El principal contexto al que se deben sujetar los gobiernos municipales, es que la sociedad ya cambió y sus necesidades acumuladas son bastantes y es necesario también cambiar para mejorar.

Y no se puede decir que no se puede cambiar la forma de administrar y operar una administración municipal, porque muchos ayuntamientos son diferentes a pesar de tener el mismo presupuesto.

Que también sus representados son de igual número, pero sus estructuras y funciones son diferentes y podría ser por su ubicación, pero eso no hace que se encuentren en un contexto diferente a su sociedad.

Lo que se podría argumentar para permanecer como están y así seguir, es que de forma permanente se está buscando la mejora continua, con cursos y capacitación y cambio de procedimientos oficiales.

Pero la realidad demuestra de forma precisa, que esto no es suficiente, porque en algunos municipios no ha llegado el siglo XXI, porque sus actividades siguen sustentadas en el pasado.

Hoy que se habla bastante de apertura comercial, de nearshoring, de tecnología digital, de información en redes y de que todo es diferente, es tiempo de que los gobiernos municipales lleguen al presente.

Y no se trata de hacer olas, para que existan problemas en la modernización de los gobiernos municipales, sino que realmente exista la simbiosis con la ciudadanía en la realidad y no sólo en el discurso.

DEL ESCRITORIO

Puede ser como lo perfilan las proyecciones, que para lo que resta del año, el problema de la disponibilidad de agua será un tema agudo para las diferentes regiones del país, porque está el consumo humano y la producción de alimentos, dos temas de alta prioridad para la nación mexicana...... Los tiempos electorales en Estados Unidos, ponen en el tablero de las preferencias al expresidente Donald Trump, para llegar nuevamente a la Casa Blanca y con ello, una serie de propuestas que no todas son benéficas para su principal socio comercial en caso de que sea inquilino de ese lugar presidencial...... A veces muchos mexicanos se levantan con la idea de que el peso mexicano, ya no estará con una paridad menor a la que hoy tiene con el dólar, sino que su acceso a esta moneda norteamericana sería de más pesos, pero es importante mencionar que para que esto suceda, deben de juntarse varios ingredientes económicos que, en el corto plazo, no están a la vista.