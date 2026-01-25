Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Algo que pocos saben es que, por lo menos en el Estado de Sonora, la Constitución Estatal faculta a los diputados, pero también al gobernador, a los ciudadanos con ciertos requisitos y a los ayuntamientos de la Entidad para realizar propuestas de iniciativas de ley que reformen o adhieran nuevas normas al marco jurídico estatal; es decir, por este medio se pueden realizar cambios sustanciales a la manera en la que nos organizamos como sociedad y son ellos los entes que pueden presentarlos de una manera directa.

Estos órdenes sociales o marcos jurídicos siempre deben estar acordes a las exigencias ciudadanas para que brinden resultados en materia de seguridad, educación, salud, entre otras. Sin embargo, recientemente hemos visto cómo los ciudadanos perciben a su clase gobernante como personas alejadas de la realidad y de sus problemas, que poco o nada hacen por tener mejores resultados y terminan por convertirse en simples administradores reactivos ante la inmediatez, sin que existan cambios profundos que resuelvan a la larga sus circunstancias.

Por ello, presenté desde el Ayuntamiento de Cajeme la primera reforma ciudadana en la historia de Cajeme, que contiene tres propuestas principales de las que se desprenden iniciativas de reforma a la ley estatal y cambios a los reglamentos internos del Ayuntamiento para lograr acercar más a los políticos con sus gobernados, así como también otorgar mayor poder al ciudadano como una medida de contrapeso para tener gobiernos más eficientes.

1. Reducir el número de regidores a la mitad: en el Estado de Sonora, los municipios con más de 100 mil habitantes cuentan actualmente con 20 regidores, los cuales, en esencia, son la voz de los ciudadanos en el órgano de toma de resoluciones que es el Ayuntamiento. Su principal función es la de tomar decisiones con su aprobación o rechazo a alguna iniciativa; por lo tanto, tener más o menos regidores termina por no interferir en su esencia como funcionarios, sino que, al contrario, haría más eficiente la llegada a acuerdos. Por otra parte, esta reducción podría implicar un ahorro de aproximadamente 500 mil pesos al mes en el caso de Cajeme, mismos que deberían ser etiquetados en un fondo especial para atender el rezago en materia de la red de drenajes y vialidades del Municipio.

2. Regidores electos por voto popular: en la actualidad, los ediles son electos por medio de planillas propuestas directamente por los partidos políticos que se encuentran al reverso de la boleta de presidente municipal, lo que en teoría debería representar un voto común para el presidente y su planilla de 12 regidores. Pese a ello, la realidad es que los regidores, a pesar de ser la primera figura de respuesta ante una necesidad social, son muy poco conocidos, por lo que se plantea que estos sean electos por los ciudadanos en demarcaciones para responsabilizar al regidor de su sector.

3. Revocación de mandato a presidentes municipales: se plantea la armonización del marco jurídico local para aplicar la revocación de mandato a presidentes municipales como un ejercicio de participación ciudadana y democracia directa, en el que la ciudadanía podría solicitar este proceso en caso de lo que considere, con el tres por ciento de las firmas inscritas en el padrón electoral del Municipio. Para que este ejercicio surta efecto o, mejor dicho, sea vinculante, deberá contar con por lo menos el cincuenta por ciento de participación ciudadana y que el resultado de la elección sea a favor de la revocación. Este modelo nos permitiría tener presidentes municipales más atentos a su gestión y, en caso de necesitarlo, ahorrarnos mucho tiempo y recursos desechando a tiempo malos gobiernos.

Pensar en soluciones profundas a largo plazo nos ayuda a tener proyectos bien cimentados y no solamente soluciones cosméticas que cubran momentáneamente alguna situación. Cajeme necesita de un rumbo que lo ponga nuevamente en el mapa; el centenario de vida del Municipio representa la oportunidad de hacer una pausa en el camino y repensar nuestro futuro.

