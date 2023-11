¿Reelección en Navojoa?

El alcalde de Navojoa dijo que la reelección en el cargo no es prioridad suya. Jorge Alberto Elías Retes planteó, en cambio, que atender y resolver los problemas y rezagos existentes en el municipio, es la tarea.

Más allá de la formalidad técnica o política de las palabras, en cuanto a que la eventual repetición de Elías Retes en el cargo no sería una reelección porque ocupa éste en la modalidad de interino, lo cierto es que, a la hora de la hora, y para fines prácticos, su posible permanencia como alcalde navojoense sería producto de una reelección. La verdad es que no se vale ponerse tan quisquillosos (lo que nunca será del todo reprochable) cuando el suelo se mira tan parejo.

Prácticamente desde el momento mismo en que Elías Retes asumió la alcaldía en calidad de interino, empezó a manejarse la especie, seguramente por esas cosas mágicas de la política, de que estaría interesado en la reelección y que, por supuesto, estaba más que listo para trabajar en ese sentido. Aunque también corrió la especie de que igualmente estaría en disposición de ocupar la diputación local.

Fue así como entre rumores de esta naturaleza, los cuales crecieron con entera libertad y formalidad, Elías Retes empezó a desarrollar su tarea como alcalde. Esta la inició con un despliegue más o menos impresionante de actividades, lo cual, en principio, era lo que cabía esperar normalmente hablando, y todavía más en las circunstancias en que asumió la Presidencia Municipal de Navojoa.

En este contexto se abrió paso rápidamente (por no decir que a las primeras de cambio) la versión de que Elías Retes buscaría la reelección como alcalde o bien la elección como diputado local. Este fue un tópico que rápidamente corrió como reguero de pólvora, dicho sea para utilizar esta expresión de suyo tan original.

Al parecer, lo que se comenta en este sentido no sólo fue materia de comentarios en los famosos corrillos políticos de la ciudad. Incluso, personas sanamente alejadas de los entretejes de la política local, rápidamente dieron por cierto que el alcalde navojoense había definido ya el tenor de su futuro político. A uno en lo personal no faltó quien le preguntara sobre esta situación. Y particularmente se tuvo que responder que no se sabía absolutamente nada al respecto, por lo menos en términos oficiales

Hoy, sin embargo, se tiene la declaración pública del propio alcalde Elías Retes en cuanto a que la reelección en el cargo no es su prioridad. Bien pudo decir lo contrario o matizar la eventualidad de la diputación local. Los que están en curso son tiempos adornados precisamente para eso. Es decir, para que, quienes se sientan con espolones que les faculten para seguir desempeñándolos o acceder a cargos de elección popular, lo digan abiertamente.

De una u otra manera, la lectoría debe tener referencias sobre el cuantioso o elevadísimo número de servidores públicos o legisladores que hoy por hoy están pensando (o aludiéndola abiertamente) en la dorada reelección. No debe perderse de vista que este es ya un procedimiento legal en ciertos y cuales apartados del servicio público.

Sin embargo, por lo visto el alcalde de Navojoa no está pensando precisamente en eso. Elías Retes reconoció que de momento la tarea es dar solución y seguimiento a los proyectos emprendidos desde la toma de protesta como alcalde el pasado mes de febrero. Pero lo cierto es que el asunto que se comenta no está soslayado o marginado de manera absoluta.

Es pertinente señalar que Elías Retes reconoció que muy pronto habrá un anuncio para hacer saber si decide o no figurar como candidato, a partir de su desempeño como alcalde y la evaluación que al respecto haga la ciudadanía. En otras palabras, lo anterior quiere decir que existe una posibilidad razonablemente abierta para que el alcalde navojoense asuma figurar como candidato, si bien no dijo a qué cargo.

Entonces, en función de lo anterior, cabría esperar noticias al respecto, pero sin perder de vista que, por propia definición, el alcalde Elías Retes señaló que su reelección no es una prioridad particular. Sin quitarle propiedad a este señalamiento, no puede perderse de vista que la política es como es, y más en tiempos tan agitados como los de hoy. En el ínter, no deja de ser positivo que el alcalde no deje de atender los rezagos de una comarca como Navojoa, los cuales, hoy más que nunca, hacen notar su acumulación.

