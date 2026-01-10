¿Qué no te sorprendan los usuarios perversos de la IA?

Durante años he impulsado el uso responsable de la tecnología para el desarrollo de personas y negocios. En mis conferencias, he compartido con jóvenes y adultos las infinitas oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. Pero como cualquier herramienta poderosa, la IA también puede ser mal utilizada. Hoy, más que nunca, necesitamos ciudadanos informados, críticos y precavidos.

La IA, un gran asistente... pero no es infalible

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse. Está en los hogares, en las empresas, en la salud, la educación y hasta en el entretenimiento. Como herramienta de apoyo, nos ayuda a tomar decisiones, optimiza tiempos y mejora la calidad de los servicios. Cada día se vuelve más útil, más rápida, más versátil.

Pero también se ha convertido en aliada de personas sin escrúpulos que la usan para manipular, estafar o desinformar. Cajeme no es la excepción. Algunas personas ya han sido víctimas de mensajes falsos en redes sociales, promociones que parecen reales o videos con supuestos consejos de salud que, en el mejor de los casos, son inútiles y, en el peor, peligrosos.

MUCHO CUIDADO CON LO QUE VES Y COMPARTES

En esta época de inicio de año, circulan más que nunca noticias llamativas: "Este famoso recomienda invertir aquí", "Cura milagrosa descubierta con IA", "Oportunidad única con ganancias garantizadas", etc.

En realidad, muchas de estas publicaciones son generadas por usuarios malintencionados que utilizan herramientas de IA para hacer montajes, falsificar voces o textos, y hacer que parezcan reales. Lo hemos visto incluso con imágenes de figuras públicas que nunca autorizaron ese contenido.

La recomendación usa la misma IA para verificar. Pregunta en plataformas como ChatGPT, Gemini o Perplexity si ese dato o noticia es verdadera. Por ejemplo, escribe:

"Actúa como experto en salud financiera y dime si esta inversión es confiable".

Y compara lo que te dice con otras fuentes confiables.

EJEMPLO LOCAL: A UN CLIC DEL ERROR O DEL ACIERTO

En Cajeme, un joven emprendedor creyó en una supuesta plataforma que ofrecía duplicar sus ingresos con IA. En realidad, era una estafa bien diseñada. Perdió 12 mil pesos que tenía destinados para surtir su negocio. ¿Qué falló? No investigó. Se dejó llevar por la emoción, por el diseño atractivo de una web falsa.

En contraste, una madre de familia de Esperanza, Sonora, decidió utilizar una App de IA para ordenar sus gastos navideños. Le permitió visualizar cuánto gastar sin salirse de su Presupuesto. Resultado: una Navidad feliz y sin deudas.

La diferencia estuvo en cómo usaron la herramienta. Uno fue impulsivo, otra fue analítica. Uno se arriesgó sin verificar, la otra planeó con responsabilidad.

Ejemplos reales y comunes de mal uso de la Inteligencia Artificial

1. NOTICIAS FALSAS (FAKE NEWS) CREADAS CON IA

Textos, imágenes o videos generados con IA que aparentan ser noticias reales: supuestos comunicados oficiales, alertas de Gobierno, tragedias inexistentes o declaraciones falsas de personajes públicos.

Se comparten rápido y generan miedo, enojo o confusión.

2. ESTAFAS FINANCIERAS CON ROSTROS CONOCIDOS

Uso de IA para crear videos o audios falsos de empresarios, políticos o "expertos" recomendando inversiones milagro, criptomonedas o plataformas "seguras".

Nunca prometas ganancias garantizadas: es una señal de alerta inmediata.

3. MEDICINAS O TRATAMIENTOS "MILAGRO"

Anuncios con testimonios falsos, imágenes generadas o voces clonadas que prometen curas rápidas para diabetes, cáncer, obesidad o problemas de memoria.

Pueden poner en riesgo la salud y provocar pérdidas económicas.

4. CLONACIÓN DE VOZ PARA EXTORSIÓN

Con pocos segundos de audio, la IA puede imitar la voz de un familiar. Se usa para llamadas falsas tipo:

"Papá, estoy secuestrado, deposita ahora".

Es una práctica creciente y muy peligrosa emocionalmente.

CINCO ACCIONES PARA USAR BIEN LA IA DESDE CASA

Verifica fuentes. No compartas noticias sólo porque suenan impresionantes. Compara precios. Usa apps de IA para encontrar la mejor opción antes de comprar. Presupuesta con ayuda. Plataformas como Fintonic o Mobills usan IA para organizar tus gastos. Cuidado con los enlaces. No des clic en correos o mensajes dudosos. Confirma primero. Educa a tu familia. Hablen en casa sobre cómo distinguir lo real de lo falso.

MINI RETO DE LA SEMANA

Verifica una noticia que te parezca sospechosa con ayuda de una herramienta de IA antes de compartirla.

CIERRE INSPIRADOR

La IA puede ayudarte a avanzar, pero también puede engañarte si no la entiendes. La clave está en usarla con criterio, inteligencia y sentido común. ¡Hazla tu aliada, no tu enemiga!

DATO VERIFICADO:

El 58% de los adultos en México reconoce haber compartido una noticia sin verificar si era verdadera.

(Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2023)

