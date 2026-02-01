¿Progresa la economía mexicana?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cuando el crecimiento económico se mide por años en un país, es importante no dejar de lado las evaluaciones que corresponden al avance de la sociedad en su progreso social.

Y lo comentaba en el Foro Económico de Davos el director ejecutivo de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, que el PIB no mide el progreso de la sociedad.

Tratando de manifestar en sus comentarios, que la riqueza generada por el crecimiento económico de los países no garantiza que llegue a la mayoría de la sociedad.

Donde este comentario deja entrever la necesidad de que el sistema de medición para determinar el avance económico presente también cómo se benefició la sociedad.

Porque hasta hoy este registro de lo que se produce en bienes y servicios en una economía en un año, creado por Simon Kuznets en 1930, pionero del cálculo empírico del Producto Interno Bruto, termina de registrar cuál es el crecimiento social que se alcanza cuando el PIB crece de manera extraordinaria, porque su sistema de medición sólo es contable.

Y hoy todo surge a partir del análisis del nivel de crecimiento económico que tuvo México en el año 2025 por parte de los analistas nacionales, donde el análisis contrasta con el avance del progreso social.

Por principio se manifiesta que la vida de muchos mexicanos tuvo un comportamiento diferente a partir del crecimiento de su salario y que además beneficia directamente al mercado interno.

Porque ha permitido, con este incremento salarial, que se tenga mayor poder adquisitivo, incrementando la demanda local de las diferentes ciudades del país.

Y eso de alguna manera representa un avance en el progreso social, considerando que este concepto mide las necesidades básicas de la población, como el empleo, la educación y la salud por principio.

Pero varios estados mexicanos generan alto Producto Interno Bruto en base a la industria, exportaciones o recursos, pero presentan rezagos en su progreso social.

Donde el rezago mayor en lo que corresponde al incremento del Producto Interno Bruto y el progreso social ahora está en Veracruz, Guanajuato, Puebla y Tabasco.

Que en el momento en que lo económico y lo social presenten equilibrio satisfactorio, entonces se estará avanzando en la búsqueda de lograr hacer de México un país de primer mundo, antes difícil.

DEL ESCRITORIO

Se espera en las próximas semanas que el cambio de Jerome Powell, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, sea removido para la llegada de Kevin Warsh y con ello las tasas de interés logren bajar como lo desea Donald Trump... Según manifiesta Marcelo Ebrard, la información del T-MEC tendrá un contenido más amplio; ahora se integrarán además los minerales críticos, las reglas de origen y las regulaciones laborales... Todavía en el país no se logra cerrar la brecha de la informalidad de las micro y pequeñas empresas, ya que en esa condición está el 98.8%, según un análisis de la Coparmex, presentando un freno para el avance de la economía.