¿Se atendió realmente la problemática de los autos “chocolate”?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El pasado 31 de diciembre de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se abrogan los diversos acuerdos publicados que fomentan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, los cuales tenían como objeto principal el otorgar certeza jurídica a los importadores o propietarios de estos automóviles, así como combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados e introducidos al país sin acreditar su legal estancia.

El Gobierno Federal inició estas acciones mediante el decreto publicado el pasado 18 de octubre de 2021, mismo que tras diversos acuerdos que extendieron su vigencia y ampliaron su beneficio a más Entidades Federativas, logró regularizar alrededor de 2,987,839 vehículos según cifras del Registro Público Vehicular, lo que se traduce en que muchas familias y ciudadanos adquirieron certeza jurídica y protección de su patrimonio, pues sus vehículos quedaron debidamente emplacados, contribuyendo a la seguridad pública.

Por otro lado, es importante resaltar que en un nivel local esta problemática continúa acaeciendo, puesto que en la Encuesta de Percepción Ciudadana publicada por Hermosillo ¿Cómo Vamos?, se estimó en el año 2020 que el 10.1% de los hermosillenses utilizan un vehículo afiliado como medio de transporte. Por lo que, después de la vigencia del decreto mencionado líneas arriba y según los datos contenidos en dicha la misma encuesta, pero realizada en el año 2024, se determinó que un 5.1% de la ciudadanía continuaba utilizando un vehículo usado de procedencia extranjera para trasladarse por la ciudad.

En efecto puede observarse en que la cantidad de autos “chocolate” en Hermosillo ha disminuido, considerando las medidas aplicadas desde el Gobierno Federal, lo cual es innegable en virtud de que muchas personas pudieron regularizar la situación jurídica de su/sus automóvil/es durante el periodo de la vigencia.

Sin embargo, me parece importante resaltar la causa que utilizan para justificar la eliminación de esta medida, pues el Gobierno Federal consideró que el decreto fue abrogado porque se logró otorgar certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía, al haber registrado y acreditado la legal estancia de aquellos vehículos usados de procedencia extranjera que cumplieron con los requisitos y las características establecidas.

Ahora bien, reflexionemos por un momento respecto de la problemática de los autos “chocolate” para considerar si fue atendida en su totalidad. A lo cual, no se necesita ser experto en el tema, ni mucho menos poseer un vehículo de este tipo para darse cuenta de que todavía la problemática persiste (por lo menos en nuestra ciudad y en otras Entidades), puesto que quedaron muchos vehículos usados de procedencia extranjera sin ser plenamente identificados.

Entiendo que tal vez sea una medida que ocupa demasiados esfuerzos para llevarse a cabo en su totalidad y que después de cuatro años, consiguió regularizar una gran cantidad de vehículos usados, ni tampoco niego que muchos ciudadanos se vieron beneficiados. No obstante, considero que estimarlo como un problema atendido, no resulta nada conveniente, pues continúan transitando vehículos usados de procedencia extranjera sin regularizar por la ciudad y siguen ingresando al país.

Esta problemática no es sencilla ni se puede resolver rápidamente. Sin embargo, me parece que puede invisibilizar y postergarse debido al tratamiento que le otorga el Gobierno Federal, si ya no se continúa con medidas que permitan identificar plenamente a los propietarios y poseedores de los restantes autos “chocolate” en el país.

Por ende, considero sustancial la continuación y el establecimiento de acciones que permitan determinar y registrar las características de estos automóviles y a sus usuarios, para que posteriormente se apliquen medidas que ayuden a reducir, controlar y regular esta problemática, pues aunque muchos de estos vehículos ya cuentan con placas oficiales, no dejan de ser automóviles que impactan activamente en el parque vehicular, la seguridad vial, la infraestructura de la ciudad y en la movilidad de las personas, resultando necesario considerarlos parte integral en diversas dinámicas de la sociedad.