Por más oportunidades en las ciudades

Por: Mario Saucedo Gómez

Cuando a una ciudad o municipio se le hace necesario el buscar las medidas que permitan que su perspectiva de desarrollo económico y social cambie, necesariamente se tiene que ir al análisis de la situación que hoy se vive.

Y todavía más, cómo llegó a presentar las características que hoy están en toda la sociedad y este será el punto de partida para poder instrumentar lo que vendrá a ser la labor y las acciones de gobierno a realizar en su corto tiempo.

Que, en este escrutinio, también deberá formar parte la opinión de los sectores productivos, para que de alguna forma con su participación se logre alcanzar los objetivos planteados por la sociedad productiva, con la conducción de su gobierno.

Pero no solamente la información deberá de llegar hasta este punto, sino que será necesario el instrumentar programas que permitan que dentro del tiempo de gobierno se permita avanzar en las necesidades por atender, y el impulso al desarrollo económico y social de la ciudad o municipio debe de partir por principio desde la modernización y actualización de la labor de gobierno, para que ello le permita otorgar el impulso que demanda la sociedad.

Porque al pasar al punto de la promoción para el desarrollo económico, donde siempre lo que falta siempre son recursos económicos y bastantes tareas por desarrollar, en ese contexto se puede elaborar un programa de propuestas efectivas para su impulso.

Y no nada mas está el tema de atraer empresas a la ciudad o el municipio, sin tener las herramientas para poder hacerlo, sino que esta necesidad va más allá de un comentario espectacular.

Porque no existe la definición para lograr que esto suceda como se requiere, porque no están los factores para que eso suceda y no serán puestos a disposición de un momento a otro, sino que para ello se requiere una preparación del plan o programa.

Por principio, en algunas ciudades y municipios se presenta la situación de los precios elevados de forma exponencial de las casas y terrenos en venta o en renta, eso necesariamente se tiene que considerar porque toda la inversión tiene un monto.

Es cierto que muchas ciudades del país tienen con ellos un plan director urbano, que contempla de forma precisa la ubicación de las nuevas inversiones, pero no logra considerar la valuación de los precios de los terrenos o casas para las nuevas inversiones.

Y esto porque su análisis solo va dirigido al desarrollo urbano desde el punto de vista constructivo, cuando también debería de contemplar el precio de los metros constructivos y de terreno para las nuevas inversiones.

Porque esto es parte esencial en la atracción a nuevas inversiones, que obviamente todo ello va con los necesarios servicios públicos accesibles, porque estos serán generadores de empleos y derrama económica.

Y considerando que la oferta para la atracción de inversiones de nuevas empresas es a nivel mundial, necesariamente la promoción para el desarrollo, deberá de contar de forma prioritaria, con un paquete de incentivos como lo presentan todas las regiones y países que desean nuevas inversiones.

Entendido está que la llegada de nuevas inversiones a una ciudad o municipio, generará bienestar a partir de la derrama económica y, además, se tendrá como efecto multiplicador, el incremento tributario a los tres niveles de gobierno.

Y además el impulso al desarrollo económico con nuevos negocios y empresas, abrirá las oportunidades para la sociedad y a sus nuevas generaciones, porque los problemas sociales, se presentan al no existir alternativas.

