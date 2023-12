Política y vacaciones

¿La política y quienes la ejercen también toman vacaciones decembrinas? Todo permite suponer que así es, aunque por lo visto y sabido, el tiempo de asueto por fin de año está por concluir. De todas maneras, de algo ha de servir que, quienes ejercen el complicado arte de servir a la comunidad, asuman de vez en cuando un perentorio descanso laboral.

Aunque dicen que la política es un arte, percepción con la que se puede estar de acuerdo o no, lo cierto es que, quienes la ejercen en un contexto como el mexicano, de suyo se preocupan cotidianamente por demostrar que esa afirmación o creencia dista mucho de ubicarse en la cotidiana realidad. En el trajín cotidiano, es notorio que la política a la mexicana ha perdido desde hace mucho tiempo el punto o la conexión que la hermanaría con el arte, induciéndola a prácticas muchas veces no recomendables.

De aquí la conveniencia de preguntar si los políticos que ejercen función de gobernantes se fueron de vacaciones en honor de Santa Claus y del arribo de un año nuevo. Quizá hayan optado por esta saludable alternativa, por más que el hecho de ejercer una tarea de carácter pública (del rango que sea), no debería garantizar necesariamente el abandono de las tareas oficiales en una coyuntura como la decembrina. Tampoco puede soslayarse el derecho que todo mundo tiene a disfrutar de un tiempo reparador en una coyuntura existencial tan gratificante como la propia del último mes del año.

El caso cierto es que el año en curso vive ya sus últimos momentos. El que le sigue está prácticamente a la vuelta de la esquina. Para fines prácticos, 2023 es suma de un tiempo agotado. En el sentido de la perspectiva, 2024 es tiempo de ilusión y esperanza. Todo está muy bien. ¿Pero dónde quedaron la política y los políticos? El tema de hoy empezó precisamente con ese singular apartado. Y es que los políticos son como los cantantes o los artistas que siempre buscan o desean estar en el escenario.

En el tema que nos ocupa, quienes lo protagonizan van a tener la oportunidad, precisamente a partir del año entrante, como ya la tuvieron la vez anterior, de seguir figurando en el particular escenario que hoy ocupan, lo que será posible a través del mecanismo de la reelección. Esta es todavía en estas alturas la más reciente y fundamental novedad que presenta en su catálogo operativo el sistema político mexicano, la cual suma ya casi tres años. Sin embargo, no se trata de una novedad abierta a todo mundo. Y es que, como se sabe, solamente rige en el ámbito legislativo y en tratándose de presidentes municipales. No faltará quien diga que algo es algo.

Y tendrá razón si lo dice. Porque cada vez resulta más evidente que el sistema político mexicano necesita con urgencia cirugías menores y mayores que lo habiliten orgánica y prácticamente para sobrevivir en tiempos como los de hoy y los que vendrán. Pero en lo dicho: algo es algo. Lo que importa es optar por novedades razonables que valga la pena poner en práctica, si bien todavía está por verse qué pasará con medidas como las que se comentan.

Hoy, hasta donde se advierte, todo mundo quiere reelegirse en el ámbito de la tarea que cumplen como alcaldes o legisladores. Pero querer no significa más que solamente eso. Faltarían otros trámites, por decirlo así, que será necesario cubrir. Acaso el principal sea el que tenga que ver con una cierta o mucha seguridad de que la ciudadanía abrace entusiastamente a la hora de la hora el mecanismo de la reelección de quien o quienes la pretendan. Eso, nada más, es lo que todavía está por verse.

Sin embargo, por lo menos en lo que concierne al sentir o pensar de protagonistas políticos sobre este asunto, parecería que la reelección es la mejor de las disposiciones que pudo ocurrir. En el sur del estado, por ejemplo, los alcaldes de Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Benito Juárez, estarían más que listos para permanecer en sus cargos. De una u otra manera, así lo han hecho saber Javier Lamarque Cano, Jorge Elías Retes, Jesús Flores y Florentino Valencia Jusacamea. Sus homólogos de Etchojoa y Álamos buscarían otros ámbitos. Por lo visto Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela y Víctor Manuel Balderrama Cárdenas tendrían la mira puesta en sendas diputaciones locales.

Por lo menos, tal es lo que se comenta en lo que suele identificarse como corrillos políticos. No pasará mucho tiempo sin que los hechos respectivos hablen por sí solos. Todo es cuestión de esperar. ¿Sin morderse las uñas? Sería lo recomendable...

armentabalderramagerardo@gmail.com