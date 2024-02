Para vivir mejor en el país

Uno de los objetivos de todos los gobiernos en el México de siempre, es el crecimiento económico, para que el país se posicione como una buena economía que logre el bienestar de toda la sociedad, que, en la mayoría de los años, no ha pasado de estar por encima del punto de equilibrio en la producción de bienes y servicios del país y eso no ha ayudado lo suficiente para pasar a nación desarrollada.

Y aunque el crecimiento económico encierra las características de desarrollo tecnológico, inversión, capital físico, humano, apertura comercial, seguridad, Estado de derecho y paz y libertad, podemos ver que cada uno de ellos está presente en la vida económica y social del país, pero no en la plenitud que se requiere para considerar que ya es para crecer en niveles por encima del 6 por ciento.

Hoy en día, el empresario Carlos Slim, comenta que ya México está preparado para crecer económicamente en 6 por ciento dentro de unos años, al considerar que el camino del trabajo y la inversión ya está trazado.

Que dentro de los objetivos para alcanzar ese propósito sería el de invertir más como mexicanos, inversión de empresas americanas, así como coinversión, para lograr un proceso de más integración, porque esto le permitiría al país una participación más nivelada en su participación que ahora tiene con los dos socios comerciales del norte, que su crecimiento y desarrollo es superior.

Y otro objetivo por alcanzar sería el de incrementar el porcentaje de inversión en el producto interno bruto (PIB), que hoy en día está en 24 por ciento que al llegar al 30 por ciento alcanzaría a crecer rápida y sostenidamente, obviamente sin olvidar la búsqueda permanente del bienestar, oportunidades, seguridad, educación, salud adecuada jubilación y, necesariamente, tranquilidad y paz social.

Es real que para lograr crecimiento económico en el país se deben de tener todas las variables atendidas a satisfacción, y en ello se ve lo correspondiente a los tres sectores productivos.

El avanzar económica y socialmente, como se manifiesta, necesariamente se logrará romper la barrera del subdesarrollo, que siempre se ha buscado, pero nunca se ha alcanzado.

Hoy, en este fenómeno del nearshoring, México tiene la oportunidad de que las empresas extranjeras puedan fabricar sus productos y componentes, considerando que la mano de obra es más barata, y se observan desde hace bastantes años, la estabilidad laboral y política en el país, pero donde no ha logrado avanzar de manera consistente, es en la estabilidad económica.

Y hoy las características que presenta el país en sus indicadores y la oportunidad de atracción de mayores flujos de inversión, con la relocalización de empresas es su tiempo del salto a potencia mundial. Y al considerarse el nombre de potencia mundial, estaría considerándose a México en el mediano plazo como una nación desarrollada, como siempre ha sido el objetivo de la sociedad mexicana.

Que viendo estas consideraciones de crecimiento económico con la óptica política, como muchas veces ha sucedido, a veces logra desalentar la participación empresarial en este proceso y no se logra el objetivo, porque uno de los ingredientes no mencionado en las teorías económicas para alcanzar los objetivos de crecimiento económico de un país, es la unidad de todos sus habitantes en lo que les corresponde.

DEL ESCRITORIO

Interesante la información que se desplaza en los medios, donde se manifiesta que los bancos ganaron más en noviembre, que en todo el año previo y todo por el alza en las tasas de interés, crecimiento de la actividad crediticia y un mejor desempeño de la economía nacional, así dijeron… En lo inmediato otro desacuerdo entre productores agrícolas y la empresa mexicana comercializadora, al indicar los precios de los productos agrícolas para este 2024, que difícilmente alcanza a satisfacer la demanda de recursos que requieren, ya se verá que pasa… Complicado escenario de conectividad aérea para Ciudad Obregón, en cuanto a destinos y precios, porque al no haber mucha oferta de traslados, algunos logran pasear a los viajeros por los aires a ciudades no solicitadas y a precios inalcanzables, no es viable que eso suceda.