Para una mejor economía: industrializar

Dentro de los objetivos de siempre, está el de lograr que la economía mexicana presente un crecimiento muy por encima de lo alcanzado hasta ahora, para beneficio de toda la sociedad.

Y eso sólo se puede alcanzar si, dentro de los números que corresponden a las inversiones públicas y privadas, estas alcanzan el 25% del Producto Interno Bruto nacional.

Lo que representaría, en caso de lograrlo, que México se encamine en el mediano plazo a convertirse en una economía desarrollada, como hoy se observa en los países del norte y de Europa, sin dejar de lado a Asia.

Eso le permitiría al país entrar en una posición más competitiva en el mundo y, con ello, también se abriría la independencia productiva nacional, donde las pequeñas y medianas empresas serían prioritarias, considerando la aportación que hasta hoy realizan en el impulso al crecimiento económico del país, en su participación en la producción y en la generación de empleos.

Porque es cierto que, si se quieren alcanzar mejores niveles de prosperidad para la sociedad mexicana, necesariamente el país tiene que crecer más en su producción de bienes y servicios.

Y eso sólo se logrará con la participación del Gobierno en sus inversiones en infraestructura para el desarrollo y con la participación de la iniciativa privada en los diferentes sectores productivos.

Donde necesariamente se tiene que trabajar en equipo en el proceso de industrialización del país en sus diferentes regiones, donde los programas nacionales estén debidamente enlazados para que así sea.

Que necesariamente el accionar de manera conjunta entre Federación, estados y municipios esté en la misma sintonía con los propósitos de impulsar el desarrollo nacional.

Donde la apertura gubernamental se convierta en una ventaja para la iniciativa privada, no en una traba burocrática en su participación en la llegada y apertura de nuevas empresas a los estados y municipios.

Que el propósito facilitador del Gobierno sea puesto en práctica de manera realista, para que el objetivo de alcanzar el desarrollo del país sea logrado y no detenido por cuestiones de burocracia.

Porque en tiempos anteriores era un secreto a voces que México avanzaba hasta cierto punto en su proceso de industrialización por cuestión de los acuerdos de Bucareli, y lo mantenían en el "ya merito".

Y hoy, sea cierto o no, existe la posibilidad de que la economía mexicana presente otro escenario para los años por venir, porque ya no existe ese compromiso y se puede avanzar en el objetivo de un país más próspero.

Todo ello se puede lograr, claro, sin olvidarse del socio del norte y sus presiones, que ya deben estar sobre la mesa de los negociadores mexicanos, reconociendo el tiempo que hoy se vive para que así sea.

Lo que lleva a pensar que necesariamente la forma como se presenten las negociaciones en cada uno de los rubros que corresponden al acuerdo comercial será la pauta para que México continúe avanzando.

Donde un elemento muy importante siempre lo será que, además del plan nacional denominado Plan México, cada Estado y Municipio también presenten un plan industrial para que sea más real el objetivo.

Donde el empresariado de cada región tendrá la oportunidad de potenciar sus inversiones con el apoyo gubernamental, porque permitiría estar en la misma sintonía iniciativa privada y Gobierno en sus tres niveles.

Considerando que el mundo ya está cambiando y las oportunidades para lograr el avance económico, el país se debe industrializar y dejar en el pasado la incertidumbre económica, mientras no se podrá.

DEL ESCRITORIO

Lo que se había comentado a nivel internacional, de que los aranceles que impone Estados Unidos a varios países del mundo tarde o temprano le iban a afectar a su economía, hoy se está viendo en su moneda dólar, que está a la baja... Aunque se diga que es a propósito para atraer inversión con dólar barato, ese efecto negativo por los aranceles ya lo vivió en la década de los veinte... Es cierto el comentario de los analistas financieros mexicanos: hoy es un buen tiempo para realizar inversiones porque la economía está estable en sus indicadores económicos y eso proporciona certidumbre... Ahora, cuando algo se mueve en el sistema financiero mundial, ya no sólo se observa lo que sucede en Estados Unidos, sino que el análisis va más allá de solo analizar ese país.