Para tomarse en serio

Cada vez que se pone sobre la mesa el tema del cambio climático, son muchas las vertientes que presentan para su análisis y en muchas de ellas al iniciar su evaluación, se manifiesta que todas son bastante importantes para cualquier sociedad.



Porque según como se considere la importancia de cada una de ellas todas llevan la misma dirección, en que cada una de las prevenciones que se tienen que realizar para el cuidado del medio ambiente para la creación de bienestar para la sociedad.

Y eso es un tema que parecería, que su importancia solo es manejable por los gobiernos, como que a partir de la aplicación de las políticas públicas es cuando se le toma la real importancia, antes no.

Pero cuando se habla del lugar donde viven los ciudadanos, no solamente es el cuidado del medio ambiente por la contaminación de los automotores, que representa una parte de la necesidad de conservación del medio ambiente.

Además, es conservar lo que es la naturaleza de todas las cosas para beneficio de la sociedad, como hoy en día es el uso y manejo del agua que en los últimos tiempos se indica, como este recurso no renovable se está acabando.

Y hasta hoy, no existe un control estricto que logre priorizar lo que viene a ser la disponibilidad del agua para el consumo humano y su utilización productiva, así como el cuidado para evitar su contaminación.

Y puede ser que se haya dicho, que existe un plan hídrico para el uso y manejo del agua, pero nunca se ha conocido por la sociedad para lograr que se incorpore a todos los ciudadanos y llevarlo como corresponde.

Porque al presentarse problemas de disponibilidad de agua, no solamente va a ser asunto de dependencias oficiales sino que ya será un problema de la sociedad completa y aquí la prioridad será el consumo humano.

Y además, la falta de agua en una región o municipio, ocasionará que no se desarrolle ninguna actividad económica y social y eso generara problemas agudos en toda la sociedad.

Hasta ahora, solo se ven soluciones extraordinarias porque la sociedad inicia la reclamación por la falta de agua en algunos municipios y colonias de las ciudades y de alguna manera es un síntoma de gravedad que requiere atención.

Y esta necesidad se ha resuelto en repetidas ocasiones con dotación de agua de forma directa con pipas, viene a ser una respuesta emergente que requiere esquemas de mayor alcance y es ahí donde se debe de buscar la solución.

Es importante ver lo que está sucediendo con el agua en muchos estados del país, donde ya se presenta el problema de falta de agua y que no tienen a la mano su solución, afectando a toda la sociedad en su conjunto.

Y todo porque no se aplicaron las medidas necesarias que permitieran que eso que hoy está pasando, no sucediera, pensando que el agua era un producto renovable y no pasaría nada.

Hoy el destino está alcanzando a muchas ciudades y no tienen una respuesta inmediata a lo que hoy viven al no tener agua y todo porque no existió el adecuado uso y manejo del líquido, que además también está el problema de la contaminación de las fuentes de suministro.

Ante lo que hoy se vive en la sociedad mexicana, es necesario aplicar medidas efectivas de prevención en el uso y manejo del agua y no nada más de forma recaudatoria, sino entendiendo que la problemática será mayor si no se actúa.

Y no será posible que se logre la efectividad de las acciones a realizar de forma oficial cuando ya el problema esté presente porque el agua se termina y se terminó porque el cambio climático ya llegó y es necesario aplicar medidas para un mejor futuro.

DEL ESCRITORIO

Porque es una buena medida para contrarrestar la inflación en Estados Unidos, su presidente, Joe Biden, va a solicitar al Congreso de su país eliminar el impuesto a las gasolinas, como lo está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con muy buenos resultados...Interesante para los productores primarios del país, que Taiwán esté comprando carne de res y ahora busque hacer lo mismo con la carne de puerco, mango, limón y aguacate, una buena oportunidad de mercadeo en el escenario internacional para la producción nacional de estos productos...