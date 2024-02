Panamá, en duda para la Serie del Caribe 67

A pregunta expresa que le hicieron al comisionado del Caribe, Francisco Puello Herrera, en el sentido de que si Panamá y Nicaragua volverán a participar en la edición 67 de la Serie del Caribe que se realizara en Mexicali en febrero 2025, como invitados, el dirigente dominicano respondió "que era imposible darles una respuesta, porque para eso, primero tenemos que reunirnos los miembros de la Confederación, con los presidentes de dichos equipos que actuaron como invitados en la Serie del Caribe que acaba de concluir y en la cual, resultó campeón Venezuela", indicó el señor Puello... "Esto va a tardar algunos meses para darle respuesta a la interrogante del reportero, porque ahorita estamos haciendo números del resultado de la Serie que apenas hace un par de días finalizó en Miami. Así que es muy temprano todavía para darles a conocer muchos detalles que se necesitan afinar, para poder darlos a conocer oficialmente, primero al Comité Organizador del evento caribeño en Mexicali y luego éstos se encargarán de darlo a conocer a la opinión pública, tal y como ya es una costumbre, previo a cada competencia anual", apuntó el líder de la CC... Lo que sí es verídico, es que los aficionados cachanillas, seguidores de los Águilas, están felices, porque tendrán de nuevo en casa el máximo evento invernal de beisbol latinoamericano. Y no es para menos, pues seguramente, será todo un éxito, incuestionablemente... Así que a prepararse los diez equipos con lo mejor que puedan conseguir, porque es importantísimo que la Serie del Caribe se gane por segunda ocasión en nuestro país. Los Venados, representando al tricolor, la obtuvieron con Juan José Pacho al frente de la novena. Fue el 2005 cuando Mazatlán hizo la hombrada de conquistar el título de la SC en el "Teodoro Mariscal"... En el futbol europeo, con la victoria del Real Madrid sobre el Girona, los madrileños se adueñaron del primer sitio con 61 puntos, por 56 de Girona, con lo que los primeros se alejaron cinco unidades sobre su más cercano perseguidor. Barcelona se encuentra en el tercer puesto, pero si finamente derrotó ayer a Granada (estaba ganando 1-0), entonces se acercó a ocho puntos del Madrid y el Atlético del "Cholo" Simeone, al sucumbir 1-0, se fue a 13 del puntero, ya con muy pocas posibilidades de pelear La Liga... No hay que olvidar que los primeros cuatro lugares, al terminar la temporada, tienen la oportunidad de participar en la Champions League en la siguiente contienda, lo cual les deja un gran ingreso. El equipo que termine en el quinto lugar tiene derecho a participar en la Europa League y los conjuntos que finalicen en los escaños 18, 19 y 20 se van al descenso... Así se juega en una de las Ligas más potentes del balompié europeo, como es la española, en donde Hugo Sánchez hizo historia con el Real Madrid en la década de los 80¨s, pues en una temporada logró un Pichichi anotando 38 dianas. No ha surgido otro goleador mexicano que haya igualado o superado lo que hizo "HUGOL" en España... Hoy, Sánchez, es uno de los mejores comentaristas de ESPN y, además, realiza entrevistas a los futbolistas aztecas más destacados de la actualidad, al igual que a DT de reconocida categoría a nivel mundial. Podríamos decir, que está en plena madurez, como analista y haciendo entrevistas exclusivas a boxeadores famosos como el "Canelo" Alvarez, entre otros. Vale la pena observar su trabajo... En la MX, el América ganó el sábado un partido 1-0 al León, en los últimos minutos del encuentro, debido a un penal que fue cobrado por Jonathan Rodríguez y con esa victoria los actuales campeones continúan en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Sobre el partido no hay mucho que agregar, pues el América se salvó en varias ocasiones en el primer tiempo, gracias al portero Malagón. En el complementario, jugó un poco mejor, con la serie de cambios que realizó el técnico, pero nada que destacar, pues ambos equipos no mostraron el futbol técnico de otras ocasiones y, sobre todo, certeza en los tiros a gol, algunos frente al marco, pero sin la puntería precisa... Sin embargo, surgió ese penal de última hora y el América lo aprovechó para obtener una importante victoria que, la verdad, jugando mal y sin contar en la cancha con varios de sus estelares, entre ellos Henry Martin... De última hora, el Mallorca logró un triunfo espectacular, al derrotar 2-1 al Rayo Vallecano, en el poderoso circuito español. Nos da mucho gusto que haya triunfado, porque el DT es nuestro compatriota Javier Aguirre Onaindía y con la victoria se aleja del descenso... I´ll see you later.