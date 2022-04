Pacto tardío contra la inflación

Y la medición se realiza a partir de lo que vienen a ser el índice de precios de lo que cada ciudadano o familia consume en el mercado, pero también están en esa misma medición los índices de precios al mayoreo que salen fuera de la canasta básica.

PUBLICIDAD

Lo que ahora hace, que, por el movimiento de los precios de todos los productos, se esté buscando lo que vendría a ser un acuerdo entre los empresarios y el gobierno federal,para lograr establecer un muro de contención al incremento de los precios.

Y no está mal esta búsqueda de soluciones a este problema que a todos afecta, pero casi, como siempre sucede, se llega tarde a los acontecimientos que tienen que ver con la vida diaria de los mexicanos.

Porque si se hace un poco de memoria, esta situación inicia con la pandemia al comenzar el confinamiento de la población con el objetivo de no contagio del covid-19 y esta recomendación llego directamente que las empresas disminuyeran su producción, haciendo que el resguardo de las familias lograra aumentar el consumo de muchos productos, que en tiempos normales no tendrían problema,porque existe elaboración de todos ellos.

Y sabido por todos que, conforme disminuye el confinamiento, inicia una crisis de suministros que, probablemente, se pensó que no llegaría a tocar al consumo de México y que todo seguiría igual, pero no se empezó a presentar así.

Porque, además, llega la problemática de suministros generada por la confrontación de Rusia-Ucrania y hace que muchas materias primas de diferente necesidad empiecen a escasear y otras que están disponibles ya no cuesten lo mismo.

Y viendo este panorama, que estaba anunciando con bastante anticipación, planteaba la oportunidad de crear una política de reactivación económica y de demanda de productos, que permitiera mantener los niveles de precios de forma adecuada.

Pero puede ser que se haya pensado que esta crisis de suministros no llegaría a impactar en la sociedad de consumo mexicana y se otorgó mucha confianza en que todo estaba bien, y hoy en día la vida diaria no es así en el consumo de productos.

Entonces, ahora se plantea la búsqueda de acuerdos entre empresarios y gobierno, para lograr detener el incremento de bienes de consumo de la población, que han hecho que el salario se haya pulverizado.

Y esto recuerda bastante lo que prevalecía en épocas anteriores, cuando se establecían los denominados PACTOS, que buscaban detener la escalada de precios y, además, continuar con el crecimiento económico dicho en los planes de gobierno.

Pero lo que más se recuerda es que eran eventos que no lograban la efectividad en las acciones que se proponían para mejorar la economía, porque se hacían a destiempo y el seguimiento era bastante teórico, lo que hacía que no tuvieran efectividad.

Y puede ser que de ahí se haya planteado que mejor se estableciera una Procuraduría Federal para proteger al consumidor, para control e inspección de los productos de la canasta básica como medida más efectiva que los pactos, pero esta dependencia se escucha en algunas regiones, pero no se ve en otras, lo que hace imposible que puedan establecer en todos los municipios la aplicación de sus medidas normativas, lo que hace, con base en esta experiencia, que regrese su actividad.

Y ojalá y los acuerdos que hoy se buscan entre gobierno y empresarios logren tener efectividad por el bien de la economía nacional y, además, por el bien de todos, aunque se dejó pasar el momento más oportuno.

DEL ESCRITORIO

Controversia constante entre los organismos internacionales cuando tratan de proyectar el crecimiento de una economía o de varias, porque algunos analistas financieros dicen que sus números siempre son superficiales y no interpretan la realidad del país, y ahora del mundo y sus números nunca deben de ser creíbles, sino referencia nada más, y otros manifiestan que los números se deben de manejar así porque no son pitonisas, creyendo que las economías no se moverán, así andan ahora las controversias......... De bastante certidumbre para toda la sociedad y sus sectores productivos el plan hídrico del Gobierno del Estado, donde se anuncia que Sonora no tendrá problemas de agua, por lo menos, en un periodo de 30 años, eso en un importante soporte para el desarrollo de la entidad......... Qué importante señal de que los tiempos están cambiando, cuando empresas alemanas, japonesas y estadounidenses se están reubicando en el bajío mexicano, provenientes de Asia, con el objetivo de un abatimiento de sus costos de producción.