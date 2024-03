Otra vez a prometer lo no hecho

Llega el ambiente electoral a las ciudades y municipios, y nuevamente en muchos casos se vuelve a retomar lo que hace tres o seis años se dijo que se haría.

Y mucho de lo dicho y comprometido que se manifestó, no se hizo o está en proceso se dice, pero no ha logrado concretarse y sigue como pendiente, aunque ya esté sobre la mesa como prioridad en una oficina.

Pero eso que se dijo que se haría y no se hizo, hoy viene también en la cartera de propuestas de los candidatos que quieren volver a ocupar otra vez la misma posición que hoy tienen.

Y esto lo hacen con la posibilidad que hoy otorga la ley electoral, para repetir por el mismo puesto de representación popular, aunque no hayan cumplido o hecho algo por los ciudadanos que representan.

Que muchas veces con el argumento, de que no hay recursos económicos o más delante se considerara, y en otras ocasiones no era prioridad y la atención sigue hasta que se acabe el tiempo y ya no se pudo.

Y esa siempre ha sido la historia que se repite de manera continua en los procesos electorales y ya en el ejercicio de gobierno, cuando ya se ostenta la representación popular.

Es donde inicia la pérdida de contacto el representante popular con la ciudadanía y que de vez en cuando llega a aparecer en determinado festejo para lograr realizar una cantidad de fotografías para las redes.

Pero lo dicho en tiempos de recolección de apoyos electorales casi ya no se vuelve a tocar porque, se dice que cuando exista dinero, inmediatamente se hará y otra porque ya no regresó el elegido.

Y es aquí donde cualquier plan o programa a realizar en cualquier ciudad o comunidad rural, pierde vigencia el ciudadano que creyó de manera real en el que dijo que resolvería sus pendientes.

Que al no concretarse estas soluciones el ahora ciudadano presentará desinterés en acercase a una urna electoral, para votar por el mismo candidato u otro que venga, ahora sí con soluciones.

Lo que hace que cada día vaya incrementándose el porcentaje de abstencionismo en la ciudadanía de los diferentes municipios del país y que en cierto momento se busquen formas para invitar a votar.

Que las formas más efectivas para que la gente salga a votar es que el Instituto Nacional Electoral y sus representaciones estatales, evalúen el cumplimiento de sus compromisos y determine sí puede participar.

Y no compromisos de real facilidad y decir por el representante popular, que ya los cumplió y demás, aunque la ciudad o el Municipio no haya avanzado y constatado por la ciudadanía.

Pero la autorización más importante para que un representante popular en funciones, quiera reelegirse deberá de ser otorgada por la ciudadanía, porque su bienestar le indicará si refrenda esa solicitud.

Porque más allá del manejo de los medios, deberá de estar el incremento de los niveles de bienestar en los ciudadanos, producto de la gestión y apoyo del representante popular que sí cumplió.

Que también para contestar lo no hecho, se pondrán sobre la mesa para la ciudadanía, muchas justificaciones para lograr con ello tener la conformidad para nuevamente lograr la reelección.

Y es muy cierto muchas ciudades y municipios no logran avanzar, porque no existe el real espíritu de servicio público, por parte de muchos representantes populares para ver por sus representados.

Que hoy en las elecciones que vienen, la ciudadanía debe de ver la conveniencia de quien le podrá garantizar, que ahora sí empiece a llegar el bienestar que siempre a buscado y nunca ha encontrado.

Y para constatarlo, sólo es cuestión de transitar por las colonias y comunidades del Municipio, para ver si realmente que lo dicho en campaña se hizo, para no volver a escuchar que ahora sí.

DEL ESCRITORIO

Conociendo los porcentajes de agua que presentan las presas en los estados del noroeste del país, que son regiones de producción agrícola, se tendrá ya en la mesa de las soluciones, que plan se presentará en el momento que ya se tengan que sembrar las miles de hectáreas, porque esas regiones viven de ello o se estarán preparando los aviones para hacer llover nada más...Y al parecer la paridad peso dólar, estará hasta el final del año, por debajo de los veinte pesos, como lo indican algunas instituciones financieras internacionales...... Propósito de agricultura habrá que observar muy de cerca lo que hoy se vive en Europa en esta actividad, porque, aunque está retirado el problema, la globalización lo hace cerca para México.