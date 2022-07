Otra tránsfuga

En cuanto alguien filtró la especie de que la regidora Norma Yazmín Valenzuela Contreras se pasa del Partido Encuentro Solidario ( PES ) a Morena , no faltó quien en las redes sociales dijera que se trata de un acto de canibalismo.

"Pero sí son los mismos, sólo los usaron con otras siglas en las pasadas elecciones para dividir el voto, pero ya ven que los candidatos de ese partido ya están como funcionarios del nuevo Gobierno", señalaron algunos.

"Mi voluntad de adherirme a estas causas políticas, obedece a que en mi carácter de activista social, busco afianzar mi desarrollo como persona y crecer en el quehacer de la vida pública a la que me debo como regidora, procurando siempre el bienestar de las y los cajemenses", dice el comunicado de la edil.

Y no fue lejos por la respuesta:

"Dice que es activista social. Tal vez en su casa sea muy activa porque en la comunidad no se le conoce.Morena seguirá levantando cascajo para aumentar su poder", señalaron en chats telefónicos.

Otros fueron más allá:

"La traidora a su equipo... en cuanto tuvo el nombramiento se hizo la enojada con todos y empezó a decir lo que han dicho otros... que no le agradecía nada a nadie porque era merito de ella. Jajajaja... la mayoría ni la conocía. Fue Rosendo (Arrayales) el del mérito de todos esos votos con lo qué le otorgaron la regiduría... aprendió a traicionar y lo hace muy bien".

Sostuvieron lo que ya se sabe, que el PES es un satélite de Morena y que ya está comprobado que el dinero hace que se pierda la dignidad y la voluntad.

"Para hacer el bien al ciudadano no importa el partido sino las acciones y en 10 meses no se han visto acciones de ningún regidor, amén de levantar la mano. La mayoría de la gente ni los conoce. Se nota que solo buscan seguir en el ambiente. La ética e integridad pasan a segundo término. Lástima de las pocas neuronas que tienen y no las utilizan", comentaron también.

Y otros replicaron que precisamente a la regidora en franca huida del PES siguen sin conocerle la voz en el Cabildo, pues son contadas las ocasiones en que hila dos frases durante las sesiones del Ayuntamiento de Cajeme.

Y los mismos morenistas destacaron que "Desgraciadamente a Rosendo lo utilizaron para quitarle votos al otro candidato que tenía oportunidad. Al final lo traicionaron porque para la administración corrupta resulta una piedra en el zapato.

A Rosendo, expusieron, "lo dejaron fuera de la regiduría, pero también dejaron fuera de todo al grupo de activistas que lo acompañaron siempre,gente valiosa y de convicciones,esa gente no le interesa tenerla cerca a los corruptos vividores del dinero público".

Los cajemenses, señalaron, esperan que sus regidores comiencen a actuar porque para eso se les paga no solamente para levantar la mano, pues hay tantas iniciativas y problemas por resolver, pero como que no les interesa sino que cada quien busca su propio beneficio económico y político.

Pues como ellos se conocen muy bien, habrá que decir, ahora sí, que sea el ciudadano el que juzgue y saque sus propias conclusiones.

Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com