"Naranjero" tiene buen arranque con Tampa Bay

Issac Paredes ha tenido buen comienzo con los Rays de Tampa Bay, pues el pasado martes conectó su cuarto jonrón de la temporada, por lo que se le augura otra campaña exitosa, en lo que concierne a batazos de vuelta entera y carreras remolcadas, lo que le ha permitido establecerse en las Grandes Ligas. Paredes fue vital en la ofensiva para que los Naranjeros de Hermosillo lograran su título 17 en la competencia anterior. Y ahora, lo está manifestando con los Rays. Paredes y Arozarena, es el 1-2 de los Rays, aunque el azteca necesita mejorar su promedio de bateo... Hermosillo, a pesar de que logró redondear una escuadra poderosa en la temporada anterior, en la próxima buscarán el bicampeonato, ya que siguen trabajando duro para continuar cosechando galardones. Por lo pronto, anunciaron que se confirmó un movimiento con los Mayos de Navojoa, pues llegó a los campeones Reijav García, prospecto de los Cachorros de Chicago, por Ramón Mendoza. Además, Javier Assad, quien pertenece a los Naranjeros, en invierno, acaba de obtener su primera victoria del año, lanzando seis entradas como abridor de los Cachorros. El mexicano está en su tercera campaña. Lo están llevando poco a poco y hasta el momento el joven lanzador está cumpliendo... Por lo que respecta a los otros equipos que integran la LMP, están trabajando como pocas veces lo habían hecho, sobre todo, Clubs como los Mayos de Navojoa, que juegan muy bien durante la temporada regular, pero llega la postemporada y por una u otra razón, no les alcanza para conquistar el título. Todo eso lo están viendo, para contar con los elementos que realmente necesitan para llegar a la cúspide y poder conquistar ese tercer título que hace ya 23 años están buscando... Al parecer, parece que los diez equipos van a estar muy nivelados, razón por la cual, se pusieron a trabajar con tiempo, precisamente porque la clasificación a los ansiados playoffs no serán nada fácil para ningún equipo. Y por supuesto, los que saldrán ganando, serán los aficionados, que observarán juegos más competitivos y por ende, la calidad de la LMP será de altísimo nivel y el campeón que llegue a la Serie del Caribe, la cual se efectuará en febrero 2025 en Mexicali, tenga todos los ingredientes de obtener el gran evento, con el que se le dará el cerrojazo a la temporada 2024-2025 y con el título en el bolsillo... Sería algo fabuloso que México lograra el banderín de la Serie del Caribe 2025, ya que el éxito financiero está garantizado. De eso, no hay la menor duda. Recuerden que el equipo campeón de la LMP, pasa a representar a México, pues los ojos de millones de mexicanos estarán puestos en Mexicali 2025, la sede del próximo magno evento invernal... Moviendo la antena, pero continuando con la canica. La Liga Mexicana veraniega, se ha superado en todos los sentidos. Ayer se puso en marcha con el partido Diablos-Pericos, tal y como lo informamos oportunamente y hoy entrarán en actividad los 20 equipos. El nuevo presidente del circuito ha hecho un gran trabajo. Su visión y conocimiento del rey de los deportes, le ha permitido darle más difusión a la Liga, por varias plataformas. Observa uno partidos en vivo por diferentes canales televisivos. Los directivos se han preocupado más por contar con buenos extranjeros y latinos de gran calidad, sabedores de que en México les pagan mejor que en las ligas menores de Estados Unidos... Por eso es que vemos a muchos dominicanos, cubanos, venezolanos etc., que ya no tienen chance de jugar en Grandes Ligas, prefieren actuar en la LMB y eso ha hecho crecer al circuito veraniego en calidad, la cual no tenía hace poco tiempo... Bueno, ahí está la prueba, que esta temporada tendrán un calendario con 20 escuadras participando, la única en toda Latinoamérica, con tantos conjuntos... Sin embargo, no sabemos cuánto puedan aguantar equipos como Querétaro, Chihuahua, Generales de Durango, Charros de Jalisco, entre otros... Lo principal es que la LMB, ha hecho mucho ruido y sus estadísticas están al día, porque usted puede enterarse por medio de su celular y ver en la "Tele" a los Diablos, Toros de Tijuana, entre otros... Por lo pronto, ayer se cantó el playball y será hasta los primeros días de septiembre qué equipos están disputando la Serie del Rey, mientras que en nuestro circuito invernal están iniciando algunos equipos los entrenamientos previos al arrancón de la temporada, la cual abrirá fuego en los primeros días de octubre, cuando están en su apogeo los playoffs de las Mayores, pues la Serie Mundial se pondrá en marcha a fines de octubre para concluir en los primeros días de noviembre...I´ll see you later!