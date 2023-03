El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy, pero todos los días son día de la mujer o deberían serlo: para honrarlas, pues su imagen y semejanza está en todas partes. Son el motor de la humanidad, y no solo el motor, son el combustible que pone en marcha al mundo y son el corazón de la sociedad, tanto que si la mujer se descompone, descompone el mundo. Todas las personas, cada ser humano, cada individuo, sea mujer u hombre, son su hechura; son su tiempo, son su resultado, su fruto, su anhelo, su posible error, su formación, su confección, su elaboración, sus miedo, su obra. Su obra. De esto no hay duda; de lo que queda duda es por qué la mujer si es quien posee la tierra, el agua, el sol, la razón y el amor, no tiene un pasado y un presente igualitario con el hombre en cuanto a derechos y oportunidades. También, nos preguntamos hasta cuándo las reinas dejarán de sufrir tanta violencia y tanta ofensa en su contra, nomás por ser mujeres. ¿Es porque vivimos en un mundo regido por hombres insensibles que sobre ponen la fuerza bruta sobre la inteligencia y la razón? Eso parece ser, pero es muy importante que entendamos que es necesaria la presencia y esencia de la mujer en todas las áreas de acción en el mundo. La mujer ya no tiene que demostrar de qué está hecha, ya lo ha venido haciendo desde los inicios de la humanidad, solo nos queda entenderlo y respetarlo. Es momento de reconocerles todo el liderazgo que les corresponde. Lo necesitamos. Ellas, por su parte, deberán hacer lo necesario para que no queden dudas. Deben, ante todo, respetarse a sí mismas y no permitir que nadie atente en su contra de ninguna manera. Ellas deben de estar conscientes de que, el ser madres, les exige prepararse y educarse cada vez más porque ellas son parte esencial en la formación de las familias, porque cuando se educa a un niño estás cultivando a un hombre, pero cuando se educa a una niña, se está ilustrando a una familia. Las mujeres no deben de permitir, ni de broma, que se les siga denigrando en las canciones de la radio, en el trabajo, en el trato diario con los demás y, sobre todo, en las relaciones sentimentales a las que acceden muchas veces por falta de amor propio. Las mujeres no deben ser dependientes de los hombres en lo económico y en lo instintivo para que tomen el lugar que les corresponde en el mundo. Deben aprender, si es necesario, artes marciales para defender su integridad; deben valorarse ante cualquier situación, porque, como dijo Phumzile MIambo-BNgcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en su declaración para el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo): "Necesitamos que su representación refleje a todas las mujeres y niñas, en toda su diversidad y con todas sus capacidades, así como en todas las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas. Es la única forma de conseguir un auténtico cambio social que incorpore a las mujeres como iguales en la toma de decisiones y nos beneficie a todas y todos." Jesushuerta3000@Hotmail.com