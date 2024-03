Mucho ruido por duelos Yanquis de Nueva York y los Diablos Rojos de México

Los medios de comunicación de la capital de la República le están haciendo bastante ruido a la serie de dos partidos de exhibición que sostendrán los Yanquis de Nueva York y los Diablos Rojos de México, los días 24 y 25 del presente mes, en el moderno inmueble "Alfredo Harp Helú"... La estrella de los Mulos de Manhattan, Aaron Judge, posiblemente no haga el viaje, porque está recuperándose de una lesión, aunque no se ha dado a conocer la lista completa de los jugadores que vendrán a cumplir el par de cotejos con los escarlatas... A lo mejor para esas fechas ya va a estar listo el jonronero y se une al grupo que enviarán los magnates del equipo que ha ganado más Series Mundiales (27) en las Grandes Ligas. El caso es que hay gran expectación por presenciar los juegos de pretemporada entre los neoyorquinos y la pandilla roja que dirigirá Lorenzo Bundy; este, de 64 años, con gran experiencia, pues ha sido coach de tercera base en el mejor beisbol del mundo, además de que ha ganado varios títulos dirigiendo en el poderoso beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, obteniendo títulos con Mayos de Navojoa, Venados de Mazatlán y Naranjeros de Hermosillo, etc... Los Yanquis no se presentan en la Ciudad de México, desde que lo hicieron en 1968, en el parque del Seguro Social, hoy convertido en un centro comercial muy famoso entre Viaducto y Cuauhtémoc... En esa ocasión, en los dos juegos contra Diablos, acudieron 51 mil espectadores. Ahora se espera que lo hagan unos 41 mil, pues el "AHE" es un poco más pequeño que el desaparecido parque del Seguro Social... El primer juego lo ganaron los Pingos 5-3 con Ramón Arano en el montículo y el segundo partido fue para los Yanquis, por paliza de 9-1. En esta ocasión, los Diablos tendrán en el line-up al veterano de 41 años Robinson Canó, recién llegado a la capital, procedente de Dominicana y de inmediato se unió al equipo para iniciar su preparación y conocer a sus nuevos compañeros...

Canó estuvo 17 años en las Grandes Ligas, en donde brilló como segunda base, actuando con varios equipos. El viene con una gran confianza de ayudar a los Diablos a conquistar el banderín, galardón que no han podido conseguir desde hace varios años, ya que se han quedado en 16, lo máximo para un equipo en la Liga Mexicana de Beisbol... El dominicano se ve en forma y según lo dijo en la entrevista que le hicieron los reporteros, que estará listo para actuar ante los Yanquis los días 24 y 25 de marzo... Por cierto, con los "Bombarderos" del Bronx vendrán dos jugadores mexicanos: el jardinero y bateador zurdo Alex Verdugo y el lanzador nayarita Víctor González, quien en 2020, hizo un gran relevo para que los Dodgers ganaran la Serie Mundial, teniendo como su compañero a Julio Urías, quien entró a sacar los últimos outs de ese inolvidable juego que ganaron los Dodgers para coronarse... Cambiando de canal, les diremos que ayer dieron a conocer los próximos duelos de los cuartos de final de la Champions, en donde los ganadores pasarán a las semifinales. Aquí están: Real Madrid contra Manchester City de Pep Guardiola, el Arsenal se medirá a Bayern Munich, el B. Dormund lo hará contra Atlético de Madrid y el Barcelona de Xavi Hernández se enfrentará al peligrosísimo PSG... Son cuatro partidos de altísimo nivel en el futbol mundial. Los favoritos para pasar a las semifinales son Real Madrid, Bayer Munich, el Dortmund y el PSG. Claro, puede haber sorpresas, porque en estos juegos, todo puede ocurrir. Ojalá y Barcelona pudiera doblegar al equipo que comanda el español Luis Enrique, gran amigo de Xavi. En fin, ya veremos y después comentaremos... En otro orden de ideas, pero pasando al beisbol de la Unidad "RCA", diremos que mañana domingo, comenzará la gran final entre Telefonistas Jubilados y Yanquis Edinosa, en serie a ganar dos de tres juegos, según nos informó el presidente del circuito Ray Domínguez. A propósito, me dio mucho gusto, que mi amigo e inmortal, Carlos Sarabia se haya adjudicado el título de pitcheo en la categoría 60 años y más, con marca de 6-0. Enhorabuena y una cerrada ovación, para Carlitos y que siga cosechando más victorias. Felicidades también, por esos amigos que a los 80 años continúan practicando los que les gusta, como es el rey de los deportes y varias de esas leyendas son Héctor Camargo, el "Chapo" Serna, Casimiro Luna, entre otros. Se llevará a cabo un protocolo, cuyo maestro de ceremonias será mi entrañable amigo Dr. Carlos Ibarra. Esto, previo al arrancón de la serie titular entre los equipos ya citados... I´ll see you later!