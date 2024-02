Morenistas de Navojoa

¿Quién será el candidato de Morena para la presidencia municipal de Navojoa? La pregunta tiene sentido porque parecería que en los últimos días el mecanismo para definir esa candidatura se ha complicado un tanto. Prueba de ello es que, por ejemplo, ya tomó vuelo una tronante definición formulada al respecto por militantes morenistas. ¿En qué sentido? En uno muy claro y entendible, aunque sorprendente por la rudeza o claridad de su enunciado.

En esencia, lo que se hizo fue un llamado para evitar imposiciones en la definición de candidaturas a presidente municipal, diputación local por el Distrito 19, regidurías y sindicatura. Tal exhortación, o exigencia, fue apuntalada por fundadores, militantes y simpatizantes después de una reunión que sostuvieron recientemente. Los pertinentes pormenores del asunto los dio a conocer, a través de un comunicado, Genaro Ochoa Vega, dirigente de Morena en el municipio.

Al parecer, en ese conglomerado partidista tienen muy claras las cosas que tendrían que ocurrir por el bien mismo de su partido. De esta forma, Ochoa Vega reveló que, durante las últimas semanas, militantes y simpatizantes de Morena han manifestado la necesidad de no permitir que se imponga a personajes en las candidaturas locales, sin tomar en cuenta a los miembros de su propio partido.

Es obvio que nada de lo anterior tendría que ser motivo de querella o pleito partidista. El problema es que sí lo fue en tanto que trascendió que el alcalde navojoense Jorge Elías Retes fue señaladoe de no representar a Morena, con lo que prácticamente lo descalificaron como militante de esta corriente partidista. Pero era obvio suponer que el presidente municipal no se quedaría callado. Y no se quedó.

Debe reconocerse que su réplica fue comedida y bien dicha, si bien no tenía por qué haber sido de otro modo, habida cuenta de la representación que ostenta. Para despejar dudas o malos entendidos, el alcalde Elías Retes dijo que sí se considera un morenista, al dejar en claro que el movimiento partidista al que pertenece es plural y con apertura para todos aquellos que tengan el espíritu y el pensamiento de la cuarta transformación.

Planteó también esta contundente definición: "Yo me considero un militante, me considero un morenista y me identifico como muchos ciudadanos con el movimiento". Cabe señalar que es probable que no faltarán los que se pregunten a qué viene todo esto. Porque no suele ser común que de repente un grupo de militantes de un mismo partido polemicen y hasta cuestionen a un funcionario que llegó a serlo bajo las siglas partidistas que amparan a unos y otro.

Aunque también es propio reconocer que la política en México, siendo casi rigurosamente igual a la propia del ayer, en ocasiones se ejerce con novedad o apremio por parte de los militantes de un partido. En esta valerosa actitud se inscribe la que asumió un grupo de morenistas de Navojoa resueltos a pelear con gallardía por la vigencia de sus convicciones partidistas. Por lo demás, no puede negarse que la imposición de candidaturas (obviamente en tiempos electores o todavía lejos de éstos) ha sido una práctica común al amparo de toda clase de siglas políticas.

Sin embargo, la novedad en el episodio comentado el día de hoy estriba en que el alcalde navojoense Elías Retes resolvió en buen momento replicar o comentar los señalamientos que le fueron dirigidos por correligionarios suyos. Vale señalar que desde muy temprano trascendió que, de una u otra manera, Elías Retes buscaría tanto la reelección como alcalde o bien la candidatura para diputado local. Uno y otro propósito se conocieron públicamente sin que en ningún momento hayan sido oficializados por su protagonista.

Pero lo cierto es que, efectivamente, el propio Elías Retes no ha abordado públicamente con formalidad su intención de alcanzar alguna de esas posiciones. A la luz de hechos como los que se comentan, podría ser que ya tenga para sí alguna definición al respecto o que la haya hecho saber en algún ámbito político superior. En el mismo partido político al que pertenece tampoco se ha dicho nada al respecto con carácter oficial, sino al contrario.

Los hechos, sin embargo, parecerían ser un tanto claros. Acaso todo permita suponer que efectivamente la intención del alcalde Elías Retes se encamine a permanecer en la política. Y poco debe faltar para que se haga pública esta definición. Antes, sin duda, será necesario limar la aspereza o animadversión surgida en el propio ámbito local de Morena. ¿Realidad complicada? Habrá que estar atentos...

armentabalderramagerardo@gmail.com