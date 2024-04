Mookie Betts iguala récord de Babe Ruth

Tuvimos un final de marzo de varios acontecimientos deportivos que, a la vez, fueron positivos en boxeo y un inicio espectacular de las Grandes Ligas, en las que brilló intensamente a la ofensiva el paracorto de los Dodgers de Los Ángeles, MOOKIE BETTS, imponiendo récords a la ofensiva, igualando con el inmenso Babe Ruth que en 1932, jugando para los Yanquis de Nueva York, arrancó la temporada superando los .600 de porcentaje, tal y como lo hizo el ahora infield del equipo angelino, en los primeros seis juegos... Los Dodgers, amanecieron ayer encabezando la División Oeste de la Liga Nacional, con 5-2, pues el lunes vencieron a los Gigantes de San Francisco, 8-3, en otro partido en el que se lució con el madero el primera base Freddie Freeman. En realidad, el que está obligado a llevar a la Serie Mundial a los Dodgers, es precisamente el manager Dave Roberts, con esa escuadra tan completa y de paso, la más costosa del mejor beisbol del mundo... Así pues, en el pugilismo, se consiguieron dos títulos mundiales y en ambos, tuvo mucho que ver Eddy Reynoso, manager del "Canelo" Álvarez. El viernes pasado, en Las Vegas, dirigiendo al nogalense Oscar Valdez, éste noqueó técnicamente en el séptimo round, al australiano Liam Wilson, en una gran pelea de poder a poder. Valdez conquistó el título Superpluma interino que reconoce la Organización Mundial de Boxeo... El fronterizo, de 33 años de edad, venía de duras derrotas ante Shakur Stevenson y Emanuel "Vaquero" Navarrete, además de un difícil combate frente a Robinson Coincecao. Es la segunda ocasión en que Valdez obtiene un cetro universal. El problema de Valdez, es que su técnica sigue siendo nula. Recibe demasiado castigo. Él depende de su fortaleza física, de su poder de puños y eso, precisamente lo sacó adelante ante el ahora excampeón Wilson...

En la batalla del sábado, también en Las Vegas, Nevada, Isaac Cruz, un peleador agresivo, que siempre va para adelante soltando metralla, pero cubriéndose muy bien el rostro con los guantes, pero sin dejar de tirar golpes, arrolló a su adversario, Rolando "Rolly" Romero, para coronarse monarca mundial Superligero, en el octavo round, por la vía del KOT. Cruz demostró que puede durar un buen tiempo con el cinturón y no ser "flor de un día", pues cuenta con un buen manager como es Reynoso, pero es muy exigente con la disciplina y como a muchos campeones no les gusta trabajar en el gimnasio, en las primeras de cambio les arrebatan el título... Deberían de seguir los pasos del "Canelo" Álvarez, quien es el número uno en disciplina y eso, lo ha llevado a convertirse en uno de los más distinguidos peleadores LIBRA POR LIBRA EN EL MUNDO. A un mes de su pelea con Jaime Munguía, el tapatío ya se encuentra en gran forma, pues él, ya tiene algunas semanas entrenando fuerte. Ahora bajará el ritmo, para llegar al día del enfrentamiento con Munguía, en el mejor estado óptimo de su vida, sabedor de que la siguiente pelea podría ser en Europa y no en Las Vegas, como lo ha hecho siempre, en el mes patrio... "Canelo" entiende que Munguía será un oponente que puede destronarlo, por su pegada. Pero su experiencia no es de ahora, sino de muchos años atrás y se ha visto las caras con los mejores rivales que le han puesto por enfrente. En cambio, el peleador fronterizo, solo tiene la ilusión de arrebatarle los cuatro cinturones al "Canelo" y para eso, tendría que ser un superestrella del cuadrilátero... Lo que sí se puede asegurar, es que la batalla, promete muchas emociones, porque va la juventud contra la experiencia, entre dos mexicanos, actualmente considerados, los mejores del planeta, en la división supermediana. Álvarez, multicampeón y Munguía, invicto con 43 victorias, de las cuales 34 ganadas por KO... Por último, daremos a conocer una noticia que causará revuelo, en cuanto la directiva la haga oficial. Según nos enteramos, el "Fello" Amézaga no regresará a los Tomateros, por un problema que tuvo con el estadounidense Manny Barreda. Entonces, todo parece indicar, que podría ser el nuevo manager de los Yaquis en la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Si el rumor que surgió en las últimas horas es verídico, bienvenido... Hace algunas semanas comentamos en este espacio que el "Fello" algún día podría venir a dirigir a los Yaquis, por todo lo que hizo jugando para la "Tribu"; su carisma con la fanaticada, surgido de la Escuelita Lasalle, nacido en nuestra ciudad y hecho pelotero con los Yaquis y, de aquí dio el salto a las Grandes Ligas, en donde puso muy en alto no sólo a Ciudad Obregón, sino a nuestro país... I´ll see you later!