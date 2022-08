Mi fe perdida

Algo que salta a la vista de todos debido al desorden social que estamos viviendo en nuestro país: secuestros, alzas continuas en los precios, falta de empleo, corrupción, narcotráfico y demás cabezas del monstro que nos está queriendo aniquilar, para colmo de males, es nuestra falta de fe. No creemos en la policía, no creemos en los empresarios, no creemos en el gobierno ni en los funcionarios, no creemos en la familia, no creemos en Dios y, lógicamente, no creemos en nosotros mismos.