México, mercado abierto al mundo

Este podría ser el título de alguna novela donde se manifieste la apertura comercial de México para que, en el cercano tiempo, el país logre llegar a ser una economía de primer nivel.

Porque, según lo manifestado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ese propósito de abrir la economía mexicana al mundo tendrá que esperar.

Al indicar lo que se conoce ahora como la doctrina 2.0, donde anteriormente la doctrina original manifestaba América para los americanos, ahora se indica que es América para los estadounidenses.

La perspectiva original señalaba que cualquier intento de las potencias europeas de colonizar o intervenir en asuntos de los países americanos sería considerado negativo para su seguridad. Hoy este concepto doctrinario, con aplicación hacia países externos a América Latina, está ya en aplicación de manera directa por parte de los Estados Unidos hacia los países locales.

Esto se manifiesta en la narrativa que maneja de forma continua el presidente estadounidense hacia México, donde fácilmente un día establece cordialidad y otro manifiesta cambio de postura.

México siempre ha tenido reconocimiento por su sentido permanente de colaboración en la satisfacción de las necesidades de la economía estadounidense.

Y más cuando existe, desde 1994, un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, donde se busca eliminar las barreras comerciales, laborales, ambientales y el comercio digital.

Pero en los tiempos actuales las tensiones comerciales se ubican muy por encima de un acuerdo comercial, cuando se establece la aplicación de aranceles aun cuando se han cumplido todas las reglas.

Con ello, el fortalecimiento del comercio mutuamente beneficioso y la cooperación económica de la región queda muy lejano a lo que fue el objetivo original.

Las manifestaciones restrictivas hacia México han impactado a la mayoría de los sectores de la economía, limitando la creación de empleos y provocando la pérdida de otros.

El crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el sistema de medición económica y manifiesta cómo está la producción de bienes y servicios en un periodo anual, hasta ahora no ha alcanzado números satisfactorios como se busca, para que México vaya por el camino correcto en su economía y llegue a ser un país desarrollado.

El efecto mayor para que la economía mexicana permanezca sin repuntar es el esquema de incertidumbre a partir de las diferentes posturas que se manifiestan hacia México desde su vecino del norte.

La nueva Doctrina Monroe amplía la cobertura de sus beneficios económicos hasta ahora obtenidos con los acuerdos comerciales con México.

Lo que indica que el manifestar que se puede deshacer el T-MEC es una de las presiones que se están utilizando para el logro de sus objetivos, lo que deja ver que las negociaciones futuras serán difíciles.

DEL ESCRITORIO

Ahora que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos recorta la tasa de interés en 25 puntos, se queda en espera para ver cuál será el comportamiento de Banco de México con respecto a esta disminución.

En la evaluación del comportamiento de la inflación en cualquier economía del mundo, esta se mueve hacia arriba en estas épocas navideñas.

Por ello, es importante apoyar al comercio local de las ciudades mexicanas en estos tiempos de derrama económica, pues el comercio es impulsor de sus economías, generando empleos y derrama económica.