  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Las Plumas

Los indígenas y su educación

Desde 1973 los pueblos y comunidades indígenas han tenido un subsistema educativo denominado educación indígena

Dic. 07, 2025
Los indígenas y su educación

Desde 1973 los pueblos y comunidades indígenas han tenido un subsistema educativo denominado educación indígena.

Esta atención de parte del Gobierno mexicano obedeció a que los indígenas no aceptaban una educación ajena a su sistema de educación informal, ya que pensaban que las futuras generaciones se iban a culturar o adoptar otras culturas, formas de vida y renegar o excluir la propia.

Indígenas fueron contratados para ser promotores o agentes educativos, que fueran bilingües para poder ser instrumentos idóneos para dar continuidad a la educación indígena.

Pero el Gobierno Federal pensaba otra cosa, lo que quería era integrar a los indígenas al plan nacional, es decir, mexicanizar a todo el país desintegrando otras formas de expresión cultural y lingüística.

Los promotores indígenas fueron instruidos a castellanizar, es decir, enseñar a hablar a los indígenas el español o yoi noki, además en otros medios se comunicaba que los pueblos debían buscar el desarrollo adoptando la occidentalización.

En territorio yaqui no fue la excepción: se abrieron escuelas con la política de castellanizar a los jóvenes y niños yaquis, pero el sentido de pertenencia, la historia, la educación informal, la filosofía y las leyes internas no permitieron que este modelo continuara y exigieron una verdadera educación indígena. Fue como nacieron los profes bilingües y con esto algunas escuelas rurales fueron transformadas en escuelas bilingües biculturales y otras fueron creadas junto con albergues escolares.

A pesar de los cambios, la educación indígena sólo quedó en el discurso, ya que no se elaboró ningún plan de educación indígena y los profes bilingües sólo eran instrumentos para dar continuidad al plan y programa nacional.

A 42 años de la creación de la educación indígena, todavía no se ha planteado una verdadera educación indígena con pertinencia cultural y lingüística, sólo intenciones y simulaciones ha mostrado el Estado.

Manuel de Jesús Moroyoqui Ramírez
Manuel de Jesús Moroyoqui Ramírez
Contenido Relacionado
El futuro incierto de la agricultura
Las Plumas

El futuro incierto de la agricultura

Diciembre 07, 2025

La protección se manifestaba de manera fundamental en la restricción de las importaciones y en subsidios directos a los productores

México en el Mundial 2026
Las Plumas

México en el Mundial 2026

Diciembre 07, 2025

Para entender un poco mejor este tema podemos poner como referencia los mundiales recientes de 2010 en Sudáfrica

Diciembre, ¿el mes de la basura?
Las Plumas

Diciembre, ¿el mes de la basura?

Diciembre 06, 2025

Acompáñame en esta reflexión para cerrar el año con acciones que nos hagan mejores ciudadanos y mejores vecinos