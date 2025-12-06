Diciembre, ¿el mes de la basura?

En estos días de celebración, luces, regalos y reuniones familiares, Ciudad Obregón vive una de sus etapas más vibrantes… pero también más sucias. Como promotor cultural desde hace más de 25 años, he recorrido nuestras colonias, plazas y espacios públicos, y puedo asegurar que nuestra ciudad tiene una enorme riqueza humana… pero también un gran reto cívico: la limpieza urbana.

Y es que diciembre no debería ser el mes de la basura, sino el mes de la conciencia colectiva. Acompáñame en esta reflexión para cerrar el año con acciones que nos hagan mejores ciudadanos y mejores vecinos.

LA CIUDAD MÁS LIMPIA: CIUDAD OBREGÓN

Quienes crecimos aquí recordamos con orgullo cuando Ciudad Obregón fue reconocida como la ciudad más limpia de México, en tiempos en que la cultura cívica estaba en boca de todos. Había campañas, sí, pero también un fuerte compromiso familiar: “¡Recoge tu basura!” se escuchaba en casas, escuelas y calles.

Hoy, lamentablemente, pareciera que esas palabras quedaron en el pasado. Sin embargo, la buena noticia es que la cultura se puede recuperar. La limpieza no depende sólo del Gobierno; es un reflejo de nuestra conducta colectiva.

¿Qué nos impide volver a ser ejemplo nacional? ¿La prisa? ¿El descuido? ¿La falsa idea de que “alguien más lo va a recoger”?

NAVIDAD: TIEMPO DE DAR… Y DE TIRAR

Diciembre es sinónimo de generosidad, pero también de desechos. ¿Cuántos de nosotros abrimos regalos y dejamos el envoltorio en la banqueta? ¿Cuántos usamos platos y vasos desechables en las posadas y los dejamos “a ver quién los recoge”?

Una sola reunión familiar puede generar más de 3 kilos de basura no reciclable, según datos del Instituto Nacional de Ecología (Inecc, 2023). Y si cada hogar del Municipio hace lo mismo, estamos hablando de toneladas de desechos en pocos días.

La calle no es basurero. Las banquetas son espacios para convivir, no para amontonar bolsas mal cerradas que terminan siendo festín para perros callejeros. La basura suelta, además, no será recogida por los camiones recolectores de basura, que hacen un trabajo valioso, pero no son responsables de recoger los desechos esparcidos.

También pensemos en las ventas de banqueta que florecen en el Centro y avenidas principales. Muchos venden, pocos recogen. Y eso genera mal olor, contaminación visual y hasta plagas.

¿Y TÚ, QUÉ TAN LIMPIO ERES?

Ver a un perro defecar en la calle y no hacer nada también es participar en la suciedad. Esa materia fecal, al secarse, se convierte en polvo y la respiramos todos. El dueño del animal debe cargar con bolsita, pero también los vecinos debemos ser ejemplo y corregirnos con respeto.

¿Cuál es la colonia más limpia de Obregón? Buena pregunta. Sería grandioso tener una competencia sana entre barrios, premiar a quienes sí ponen su basura en bolsa bien cerrada, quienes barren su banqueta y quienes motivan a sus hijos a no tirar papeles en la calle.

Todos somos responsables, desde los niños hasta los adultos mayores. No es exagerado decir que la limpieza es un acto de amor a la comunidad. El civismo se construye desde la banqueta.

¿Y si este diciembre, en lugar de generar más basura, generamos más conciencia?

PROPUESTA CONCRETA

Organízate con tus vecinos. Elijan un día antes del 24 y del 31 para hacer un pequeño operativo de limpieza en la cuadra. Barran, retiren escombros, recojan basura suelta. Tomen fotos del “antes y después”. Sube la evidencia a redes con el hashtag: #ObregónLimpio.

Si cada cuadra lo hiciera, cambiaría el rostro de la ciudad en una semana.

Mini-reto de la semana:

Lleva contigo una bolsa chica durante tus posadas y usa esa para juntar tu basura. No la dejes tirada.

CIERRE INSPIRADOR:

Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y eso empieza contigo, conmigo, con todos. Recuperemos el orgullo de vivir en Ciudad Obregón… y hagámoslo visible, una banqueta a la vez.

