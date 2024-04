Mayos de Navojoa, en pie de guerra

Los Mayos de Navojoa, buscando la forma de que el equipo funcione exitosamente en la próxima temporada, ha realizado movimientos que dan la impresión de que les cumplirán en el terreno de juego, como ese cambio de 4x3 que lograron con los Charros de Jalisco y que en su oportunidad lo dimos a conocer. Son jugadores jóvenes, pero ya con experiencia de este fuerte circuito invernal, por lo que con los Mayos vendrán con hambre de figurar como estelaristas del equipo que dirigirá en esta ocasión, Gerardo "Jerry" Álvarez, el mismo que comandó a los Yaquis y anteriormente lo había hecho con los Sultanes de Monterrey en forma aceptable... Con los Mayos, Álvarez espera dar el gran estirón que necesita para establecerse como dirigente, pues conocimientos tiene de sobra, puesto que su trayectoria en el beisbol de las menores estadounidenses así lo indican. Con Monterrey metió al equipo a los playoffs, pese a que el dueño del equipo Pepe Maiz no fortalece al equipo como lo hace en verano. Las asistencias al parque han sido las peores desde que ingresó al beisbol invernal... Ojalá y en esta ocasión, si regresa Vinny Castilla, veamos a un Sultanes más completo, con extranjeros que llamen la atención de la fanaticada y consolide un buen cuerpo de abridores, porque si no lo hace, continuará coqueteando siempre con el sótano...

La directiva de los Mayos le dio las gracias a Matías Carrillo, quien realizó un buen trabajo dirigiendo a la escuadra de la Perla del Mayo, pero hasta ahí, porque los juegos clave, que debe de conquistar Navojoa, los perdió y se quedó nuevamente en el camino, no avanza en la postemporada y cuando ha logrado hacerlo, como aquel equipan que encabezó Randy Arozarena y un Jesse Castillo, encendido toda la temporada, cayeron ante los Tomateros de Culiacán. Sin embargo, ahí están los Mayos, en pie de guerra. Ya van para 25 años que no saborean un gallardete, desde 1999-2000, que los llevó al título el experimentado Lorenzo Bundy, quien por cierto, ahora va a contar con un trabucón, dirigiendo a los Diablos y encabezando la procesión, el ligamayorista Trevor Bauer y el dominicano Robinson Canó, quien jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas, pero continúa siendo un pelotero de respeto, pues lo demostró en la reciente miniserie amistosa contra los Yanquis de Nueva York, por lo que será de mucha utilidad para el expiloto de los Yaquis, el señor Bundy, una leyenda del beisbol de la LMP, como jugador y posteriormente como mánager... Es el único estratega extranjero que ha ganado tres títulos en invierno, empatado con Eddie Díaz, que obtuvo el tricampeonato con los Yaquis 2011, 2012 y 2013, aunque uno de los títulos dirigiendo nada más la postemporada, porque las dos vueltas del torneo regular las comandaron Matías Carrillo y Juan Gabriel Castro y vaya que lo hicieron muy bien... Por cierto, antes de cumplir los 32 años de edad, Lorenzo Bundy dirigió a los Mayos de Navojoa y en total, si la memoria no me falla, Bundy ha sido ocho veces manager de los gloriosos Mayos y solo en una ocasión los ha llevado a disfrutar de un segundo campeonato y párele de contar...Los tres banderines que ha obtenido Bundy en la LMP, han sido con Hermosillo 2006-2007, Mazatlán 2008-2009 y Navojoa 1999-2000; ha logrado llegar a seis finales, triunfando en tres y perdiendo las restantes. No hace mucho, cumplió 55 años de edad y ha dirigido en invierno a casi todos los equipos, menos a Guasave y lógicamente a Monterrey... Estuvo trabajando para la organización de los Dodgers de Los Ángeles, durante tres años dirigiendo a Albuquerque, en Triple A... Dijo Bundy, en una conferencia de prensa, que estaba muy agradecido de los directivos de la pelota costeña y la veraniega, porque siempre han confiado en él, dándole trabajo y eso, no se paga con nada. "Yo trato de hacer mi labor lo mejor que puedo. Quisiera hacer campeones a todos los equipos que han estado a mi cargo, pero es imposible. El beisbol, aunque tengas a los mejores peloteros del mundo, a veces no te dan el resultado que esperan los directivos y uno, como manager, sufre más de la cuenta, porque no les cumpliste el deseo de todo directivo, de culminar la campaña siendo campeones. Así es el beisbol, no te salen las cosas y al siguiente año, ya no estás dirigiendo al equipo, contratan a otro, con toda razón", explicó Bundy... Ya para cerrar el espacio, en el juego del martes, Mookie Betts, bateó de 4-2, entre ellos su HR 5 de la incipiente campaña y sumar 1,500 hits (el séptimo lugar de las GL) y remolcar par de rayitas para llegar a 1,000 en su brillante carrera, en victoria 5-4 de Dodgers sobre Gigantes... I´ll see you later!