Más salario, más dinero para comprar

Puede ser que en el momento que se planteaba el incremento del salario mínimo, nunca se pensó que tuviera un efecto positivo en el comportamiento de la economía del país. Y todo porque de inicio, significaba una importante erogación de recursos económicos de los empleadores y era difícil ver que al momento de otorgarles este incremento salarial, el efecto iba a ser multiplicador. Pero este efecto no iba a ser detectado de la noche a la mañana, sino que su repercusión se iba a presentar en el tiempo en beneficio de toda la economía, como es en cualquier país. Donde el primer efecto es la dinámica que se presenta en el comportamiento del mercado interno, donde existe en la mayoría de la población económicamente activa capacidad de compra. Que al existir disponibilidad de recursos por parte de la población, se abre la capacidad para comprar bienes y servicios y esto activa de forma directa la economía de las empresas y otras actividades. Y que al manifestarse, los indicadores de pobreza y desigualdad tienden a disminuir, de forma directa por que se beneficia buena parte de la sociedad, que anteriormente no tenía capacidad de respuesta. Que muchos se preguntaran, porque anteriormente no lo habían hecho, si los beneficios son favorables para la mayoría de los mexicanos y la respuesta está en el modelo económico anterior. Que no lo tenía indicado de esa manera, porque se consideraba qué al incrementar los salarios, las empresas se iban a descapitalizar de forma directa y esto era crecimiento negativo. Pero analizando un poco desde el punto de vista de la teoría económica, el incrementar los salarios y y también el impulsar una real política social, gana toda la sociedad, porque se activan todos sus sectores. Y eso es lo que hoy se está observando en la economía mexicana, donde el movimiento productivo del país, está fundamentado en el movimiento de los indicadores y esos van en positivo. Solo es cuestión de reactivarlos para que toda la sociedad gane, porque al presentar consistencia el mercado interno ya existe una base sólida de crecimiento y desarrollo económico nacional. Que se complementará con lo que vendrá a ser el mercado exterior y la llegada de inversión extranjera directa, que le vendrá a cerrar el círculo virtuoso a una economía mexicana en crecimiento. A la que necesariamente se le tiene que complementar con inversión pública en infraestructura, para que su avance sea efectivo en la búsqueda del crecimiento del Producto Interno Bruto nacional. Y el incrementar el salario de forma real en una cantidad suficiente, desencadena un efecto multiplicador extraordinario de beneficio y que conforma avanza el tiempo los empresarios se van adecuando. Entendiendo bien, eso es lo que beneficia al país, el apoyar y proteger el mercado interno del país, porque eso le da consistencia a las empresas y capacidad de compra a la sociedad. Que no viene a ser una idea, sino una aplicación de la teoría económica, que realizan bastantes economías, donde se ve elevado nivel de compra de su sociedad y crecimiento exponencial de sus sectores productivos. El impulso al mercado interno, es la base para el crecimiento de la economía mexicana, complementada con otros indicadores de beneficio generalizado, que participan en el país. El aumento de la capacidad de compra a partir del incremento salarial, debe de ser un concepto que siempre se debe de considerar, porque sus efectos son positivos en el corto plazo y hoy ahí están. DEL ESCRITORIO