Malecón y factibilidad

Sucede ahora que el proyecto (ya puesto en curso) que tiene que ver con la construcción de un malecón en Huatabampito carece de un manifiesto de impacto ambiental y de un estudio de factibilidad técnica. ¿Casi nada? Eso valdría pensar y decir un tanto con ironía.

Pero por lo menos hay que señalar que las autoridades municipales de Huatabampo no han presentado ante el Cabildo documentación de tanta importancia como la señalada. ¿Por qué? Eso es precisamente lo que no se sabe y que, por supuesto, convendría establecer en aras de un mínimo respeto no sólo a la legalidad sino igualmente a la comunidad de la Tierra de los Generales en su conjunto.

Las anteriores parecerían palabras dichas de "cajón" ante hechos como el descrito. Pero debe ser preciso despojarlas de ese ropaje y asumir que, en efecto, se requiere una pertinente clarificación de este asunto. No es que el mundo vaya a fenecer mañana por la tarde por lo que se comenta, pero sí debe ser prudente clarificar los pormenores del tema en mención.

Por lo menos así lo ha hecho el regidor y presidente de la Comisión de Turismo del Cabildo de Huatabampo, Juan Pablo Miranda Verduzco. De esta manera, y en declaraciones para DIARIO DEL MAYO, señaló que en la reunión donde se presentó el proyecto del malecón de Huatabampito, él mismo planteó la necesidad y la importancia del manifiesto de impacto ambiental y del estudio de factibilidad técnica. Recordó que ante esta situación, el alcalde Jesús Flores Mendoza respondió que "sí iban a hacerlos" (los documentos señalados.

El regidor Miranda Verduzco fue enfático en su comentario al respecto y dijo: "No sé si ya los hicieron o no". Pero al mismo tiempo hizo un pertinente añadido: "...lo que sí podemos decir es que no los han presentado ante el Cabildo". Y planteó una saludable esperanza: "...esperemos que lo hagan pronto".

Tal es lo que cabe esperar. Aunque bien pudiera haber sucedido que los documentos en mención ya fueron debidamente presentados ante el Cabildo de Huatabampo. Razón de más, entonces, para esperar que se haga el anuncio respectivo. Se supone que la construcción de El malecón de Huatabampito es una cuestión seria y de cierto interés público. Se supone, insístase. Luego, entonces, lo que procede es que todos los papeles de la obra estén debidamente en regla. ¿Cuál sería el problema para que no sucediera así? Ninguno, razonablemente sea dicho.

Donde sí hay un problema serio o extremo es en Navojoa, mucho más allá de todos los demás que se quisieran enumerar. Vamos diciéndolo rápido: es el tiene que ver con la cartera vencida del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Y es que hoy por hoy tal organismo carga con una cartera vencida real que llega a la friolera de 500 millones de pesos. Sin embargo, esta cantidad, junto con los recargos y las llamadas cuentas sin movimiento, alcanza un monto superior a los mil millones de pesos. Aclaremos rápidamente que estos datos fueron proporcionados periodísticamente por Artidoro Lagarda Yescas, director del Oomapasn

En cierta forma, o con evidencia más o menos palmaria, públicamente casi siempre se ha tenido la idea o convicción de que las finanzas de un organismo como citado no son bonancibles ni mucho menos adecuadas para presumirlas. La morosidad ciudadana o el desgano público (por decirlo así) para ejercer el pago del agua, forma parte de una singular cultura más o menos extendida que hasta ahora no ha podido ser modificada.

Bien se sabe todo lo que está en riesgo con una actitud de esta naturaleza. Los problemas del agua (como en casi todos lados) han venido agudizándose en un contexto como el propio de Navojoa. Hoy mismo se está en presencia de manifestaciones agudas o críticas en relación con el suministro de agua.

Por eso, el futuro al respecto no es de ninguna forma promisoria y menos con la morosidad que ha hecho posible que el organismo operador del agua navojoense tenga una cartera vencida como la que se documentó renglones arriba. Al parecer se espera que las cosas al respecto mejoren durante la época de fin de año. ¿Pero lo que ocurra o deje de ocurrir en esa circunstancia ayudará en mucho a superar la actual situación financiera del Oomapasn?

Tal sería lo deseable. Pero es preciso asumir que una cartera vencida como la que se dio a conocer en ese organismo no es cualquier cosa.

