Malecón en Huatabampito

En Huatabampito estarían por iniciar los trabajos de construcción de un malecón. La inversión respectiva será de carácter estatal y llegará aproximadamente a los 100 millones de pesos. ¿Mucho dinero? Parecería que sí.

De hecho, bien podría decirse que la obra respectiva ya inició con trabajadores y maquinaria pesada que empezaron la nivelación y preparación de los terrenos donde se construirán la vialidad y el andador peatonal respectivos. ¿Le hace falta a Huatabampito un malecón?

Parecería que sí, aunque en este particular tema de conversación, el regidor de Movimiento Ciudadano, Jesús Hiram Osuna Morales, dijo que él, en efecto, aprobó el proyecto en mención. Y que lo hizo debido a que los recursos económicos ya estaban etiquetados desde la pasada administración.

"Es un dinero que no se podía mandar a otra obra", expuso el edil Osuna Morales. "Porque es del sector turístico, pero ojalá la hubiéramos podido cambiar por agua potable o drenaje", añadió en declaraciones para DIARIO DEL MAYO.

Es propio e interesante atender razones como las que expuso el regidor Osuna Morales. Por ejemplo, dijo también que el malecón de Huatabampito contribuirá al desarrollo turístico del lugar, pero subrayó que antes debieron atenderse servicios elementales (drenaje, agua potable) con los que se han tenido muchos problemas durante los últimos años.

Contundente, el regidor Osuna Morales expuso: "La gente quiere y ocupa agua. Esta es la realidad. Y para lograr un crecimiento y progreso integral debe contarse con este vital servicio y, además, resolver los colapsos de drenaje". He aquí, entonces, razonamientos impecables que en simple lógica no admiten mayor réplica.

En el sur del estado siempre se dijo una y otra vez que Huatabampito llegaría a ser un formidable polo de desarrollo turístico. Evidentemente la naturaleza ha sido pródiga allí para que se logre ese objetivo tan cantado y vuelto a cantar. Sin embargo, algo lo ha frustrado.

Nadie seguramente podría dar razones de esta infausta situación, Pero lo cierto es que, a la hora de la hora, Huatabampito sigue esencialmente con su desolación playera en un ambiente muy atractivo, pero sin que hasta ahora hayan podido lograrse los planes o proyectos de desarrollo turístico esbozado con más afán demagógico que sentido práctico o real. ¿Dónde quedaron el esplendor y el beneficio del Parque Acuático de Santa Bárbara?

La respuesta es dramática en su sencillez: entre ruinas. El proyecto tuvo todos los visos para ser realidad. Huatabampito por sí solo, con una mínima, aunque pertinente infraestructura, acaso podría convertirse en un destino turístico susceptible de ser tomado en cuenta.

Pero los años han pasado y siguen pasando y lo anterior es algo que por desgracia todavía no termina de verse del todo claro. De este modo, debe ser entendible que la hechura del malecón beneficia el eventual despegue de Huatabampito. Aunque el problema es que llega, o se retoma, mejor dicho, en un momento en que por lo visto otras son o deberían ser las prioridades de Huatabampo.

De esta suerte, propios y extraños saben que en la igualmente llamada Tierra de Generales dos problemas urbanos han sido prácticamente eternos: el agua y el drenaje. El regidor Osuna Morales hizo un pertinente recordatorio en este sentido al hablar sobre la obra del malecón.

Y es que, al mencionar agua y drenaje, se alude en realidad a factores de primerísimo orden en la convivencia rutinaria de una población Los huatabampenses han sufrido y vuelto a sufrir una y otra vez los efectos que suele traer consigo la cabal insuficiencia en la prestación de servicios públicos eminentes como los aludidos.

En términos de convivencia comunitaria lo primero tiene que ser lo primero a la hora de tratar de mitigar los perjuicios existenciales causados por una deficiente prestación de servicios como los que se comentan. La óptica oficial no puede ser de otro modo. Pero lo cierto es que casi en todos lados los déficits urbanos más reiterados son los que tienen que ver con el agua y el drenaje.

Como queda dicho, en Huatabampo no son ajenos a esta situación. Y vaya que la han sufrido al paso de los años. Quizá deba ser pertinente que, junto con el malecón, se asuma también la razonable solución de problemas más inmediatos. No puede ser que existan partidas económicas para ciertas finalidades (interesantes, llamativas) y no para las que habría que ver como urgentes. Paradojas...

