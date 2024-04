Lucha por alcaldías sureñas

No debe existir mayor duda en cuanto a que, por ejemplo, en el sureño municipio de Benito Juárez (aquí cerquita de Navojoa y Cajeme) existe un llamativo fervor político o electoral. ¿Sabe usted por qué razón? Por una muy simple y llamativa. En ese lugar siete aspirantes competirán por la alcaldía.

¿Son demasiados? Quizá. Pero el hecho que se describe es real. Tres damas figuran entre las candidatas. No es que nada de esto quiera significar algo verdaderamente fuera de lugar, pero sí llama la atención que un tan poco común número de aspirantes (entre hombres y mujeres) vayan a buscar la misma posición electoral.

Acaso signifique lo anterior que Benito Juárez es hoy por hoy un municipio en singular ebullición política y electoral, lo que parecería hasta obvio decirlo a la luz de los hechos descritos al respecto. A reserva de una evidencia más contundente, no puede desprenderse otra conclusión sobre el tema que se comenta, el cual, insístase, llama poderosamente la atención por el nutrido elenco de aspirantes para la alcaldía de Benito Juárez.

¿Quiénes integran ese particular y llamativo “conglomerado” al que nos referimos? He aquí la lista: Edna Sofía Rascón Luzanilla (Morena), Francisco Javier Espinoza Calvo (PRI), Hermelinda Carrillo Morales (PT), César Enrique Lugo Gutiérrez (MC), Rosario Adriana García Briceño (PES), Francisco Martínez Nieblas (PS) y Martín Martínez Barceló (PRD).

Impresionante, sin duda. Pero debe ser bueno que, en un lugar como Benito Juárez, se airee o discuta en una campaña electoral la problemática que le aflige en su ya encaminada marcha como municipio. Con aprestos electorales como los descritos, se ratifica que en el municipio de Benito Juárez sigue existiendo una singular cultura política que debe ser pivote para el desarrollo de su entorno. En lo inmediato, habrá que ver cómo evoluciona la singular campaña electoral que por la alcaldía allí ha empezado a realizarse.

Mientras tanto, en Huatabampo no deja de…temblar, pero no por las cuestiones políticas, sino por los de suyo temidos movimientos de la corteza terrestre. El viernes pasado se produjo allí un temblor de 4.1 grados en la usual escala y a una profundidad de 16 kilómetros. Un día antes se registró igualmente un temblor, con una intensidad de 5.6 grados. Fue sentido por diversos ciudadanos, aunque no generó ningún daño.

La semana anterior, entonces, se produjo en ese ámbito municipal una actividad sísmica que, sin provocar mayores perturbaciones, como queda dicho, tiene que hacerse constar en todos y cada uno de sus pormenores. Incluso, se sabe que esta actividad telúrica llamó la atención de expertos y académicos. No debe ser para menos, sin que ello implique alarmarse por esa actitud profesional y científica.

A pesar de todo, y sin acercarse siquiera al borde la histeria, llama la atención ciertamente la frecuencia con que está temblando en una ciudad como Huatabampo. No hay en esta actividad ciertamente sísmica (que no asuste la denominación) nada que remita por fuerza a la inquietud pública. El área de Protección Civil del municipio está muy pendiente de las cosas al respecto. En prueba de ello, su titular, Oscar Ruiz Valdez, dijo que los movimientos sísmicos que se han sentido no han representado una situación de alarma.

A esto se reduce todo en principio. Es decir, a la obligación o necesidad oficial de informar puntual y objetivamente sobre lo que en un momento determinado significan los temblores que ocurren en Huatabampo. En todos lados, por supuesto, los sismos mayores o menores en su registro se asumen con la mayor seriedad técnica y política. En la Tierra de los Generales no es la excepción.

Pero allí también están ya definidos los candidatos a la alcaldía, incluso llevando a cabo actos proselitistas. La lista es la siguiente: Alberto Vázquez Valencia (Morena, PT, PES, PVEM y Panal), Ramón Díaz Nieblas (PRI, PAN y PRD), Gerardo Gaytán Fox (PS) y Julio López Molina (MC).

Como queda de manifiesto, son cuatro aspirantes a la presidencia municipal de Huatabampo. De una u otra manera, se infiere que en esta ocasión las batallas por las alcaldías sureñas pueden estar sujetas quizá a enconados ánimos electorales. Hay muchos aspirantes a ese cargo y con un evidente respaldo de todo el esquema partidista existente. Esto tiene que ser saludable. Por lo menos en principio…

