LOS PENDIENTES NO RESUELTOS PARA EL TLC

Puede ser que todavía esté por ahí el recuerdo de cuando se dijo, que México estaba en el camino de ser un país de primer mundo y todo por que iniciaban las negociaciones de un acuerdo comercial.

Y se refería el Gobierno Federal, a las reuniones, que se realizarían en Toronto Canadá, el día 12 de junio de 1991,para integrar el conocido Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Donde con la participación de Estados Unidos, México y Canadá, se crearía una región económica que beneficiaría de forma precisa el comercio y el desarrollo económico de los tres países.

Y ese proyecto comercial se disemino en la sociedad mexicana, como quesería el camino a una sociedad de primer mundo, como lo eran los otros dos países participantes.

Que obviamente este anuncio, se recibió por parte de la mayoría de los mexicanos, como un excelente anuncio porque se lograría lo que siempre se había buscado, ser un país de primer mundo.

Donde su economía subdesarrollada, pasaría a igualarse a las economías de los dos países socios de este importante acuerdo de apertura comercial y de captación de nueva sin versiones.

Aunque poco se conocía el contenido, por parte de la mayoría de los mexicanos, muchos confiaban que ese era el mejor camino porque así lo marcaba, el Gobierno Federal.

Y el denominado Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se firma el 17 de diciembre de 1992, con la presencia de los mandatarios de los tres países, para entraren vigor el 1 de enero de 1994.

Entendiendo que, desde el tiempo de la firma hasta su entrada en vigor, cada uno de los países participantes tendrían la oportunidad de preparar a sus sectores productivos para esta nueva era.

Porque lo que se auguraba para cada uno de ellos, era un desarrollo mayor, al que ya tenían en ese momento, porque el desarrollo comercial lograría ser extraordinario para los tres países.

Y en ese sentido México, se tendría que preparar porque ya la economía tendría un crecimiento extraordinario, por el intercambio de mercancías que se avecinaba y las inversiones que llegarían.

En ese tiempo todo lo correspondiente a este acuerdo comercial, se veía con bastante entusiasmo por lo que representaba el entrar el país como socio de el mercado comercial más grande del mundo.

Lo único que faltaría, sería el preparar a los sectores productivos mexicanos, para que a partir de esta apertura comercial, lograran un impulso extraordinario.

Pero desafortunadamente este impulso por el estado mexicano, no le llega a la mayoría de los productores agrícolas nacionales, porque se les debió preparar tecnológicamente para ser competitivos.

Y además con todas las herramientas financieras y de operación para ser más productivos, que los agricultores de los países socios, pensaban que no podían competir con México, por sus bajos costos.

Pero desafortunadamente eso no sucedió en el campo mexicano y hoy se ve que la ventaja que se veía venir con el acuerdo comercial, no se logró por qué no se atendieron las necesidades de los productores.

Y hoy se posiciona al país como el primer importador de maíz en el mundo y del total de granos y oleaginosas que se consumen, el 52% se importa, lo que hace que sea alta la dependencia del exterior.

Y la respuesta oficial no debe de ser, "cambia de cultivo para que obtengas rentabilidad", porque eso manifiesta desinterés o desconocimiento de la producción y del mercadeo de productos agrícolas.

Y lo mismo, se dio con el sector de la transformación, dónde no se consolidó un sector nacional de empresas de varios niveles, porque no creo un sector sólido en todas sus áreas y solo se impulse más la maquila.

Esos son pendientes no resueltos por el Gobierno mexicano en el TLC, que todavía tienen solución porque crecimiento y el desarrollo económico del país, no tiene fecha de caducidad.

DEL ESCRITORIO

La tecnología avanza, porque en el futuro cercano como ya sucede, para algunas transacciones económicas, ya no se usa el dinero simplemente con el teléfono celular se resolverá y esto le dará paso a la desaparición de los billetes y las monedas, lo que hará que los cajeros automáticos dejen de utilizarse ........

...Al aumentar las tensiones entre Estados Unidos y China, se abre más la brecha de llegada de nuevas empresas a México, que impulsarían el desarrollo para los diferentes estados del país......Impacto directo, sería para los inversionistas que tienen sus recursos en el extranjero, si el dólar cierra a $ 16.00 este año.