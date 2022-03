Los nuevos pecados mortales

Definitivamente, cualquier cosa que hagamos para que las situaciones y los espíritus funcionen mejor, son bienvenidas, pero a ver cómo nos va. A ver cómo nos toca. A ver si es cierto eso de que a todo cargo corresponde un abono para poder funcionar con números negros y evitar la quiebra personal.

Cada quien sabrá (¿?) cómo hacerle para salir airosos de esta nueva lucha universal entre el bien y el mal. Sin lugar a dudas que en éste proceso de ajustes en los haberes no es como en la contabilidad que, con la ayuda de los expertos del ramo, puedes encontrar ciertos artilugios para sacarle la vuelta al hermano mayor. No, no es el caso en lo que respecta al asunto que nos ocupa, y que es, precisamente, re aprender a conducirnos, tanto en nuestro actuar como en nuestro pensar, para poder cumplir con nuestros compromisos religiosos, compromisos que desde niños hicimos ante Dios.

No cabe duda, es curioso, y hasta cierto punto desconcertante, tener que hacer de repente un alto en el camino para sopesar nuestro andar, y para enmendar lo enmendable de acuerdo a nuestras posibilidades y de acuerdo a los requerimientos. Al final de cuentas es justo y necesario, y es nuestro deber y, posible, salvación, de ser cierto todo eso que hemos creído durante tanto tiempo. Es necesario cambiar. Es posible mejorar, así como lo hacen las flores y los frutos, e incluso los animales, que sin la responsabilidad del libre albedrío (que nosotros cargamos a cuestas o flotamos sobre, depende de cada quien), viven, crecen, dan frutos y mueren de la manera más pura y hermosa. Es por demás curioso, al menos para mí, hablar de pecados en este pleno año 2022 cuando el mundo está inmerso en una carrera infernal. ¿No se te hace extraño? ¿Sueles pensar en lo que es pecar? ¿Has pensado que la anterior lista fue confeccionada hace miles de años ya, y que nos tocó ver que llegó el momento de ampliarla? ¿Es esto la evolución?.

Total, y para hacer corto este tema que es largo, mencionaré a continuación los "nuevos" pecados que habremos de reconocer, y de ser posible evitar: 1.->Las violaciones bioéticas, como la anticoncepción<. 2.- >Los experimentos moralmente dudosos, como la manipulación de células madre<. 3.- >El uso y tráfico de drogas<. 4.->Contaminar el medio ambiente<. 5.- >Contribuir a ampliar la brecha entre ricos y pobres<. 6.- >La riqueza excesiva<. 7.->Generar pobreza<

Espero tener el espacio y la capacidad para seguir reflexionando sobre este asunto que nos involucra y nos ocupa, no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista mortal.

"Espero morir antes de hacerme viejo", The Who

