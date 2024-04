Bueno, los Diablos Rojos del México consiguieron su segunda victoria de la naciente campaña de la LMB. Ambos partidos han resultado muy disputados, el del viernes en diez innings, 4-2, sobre los campeones Pericos de Puebla... Ahora, el héroe resultó Japhet Amador, al conectar un doblete con las bases llenas. En otros resultados que vale la pena darlos a conocer, porque el "Fello" Amézaga y sus Saraperos de Saltillo cayeron 7-4 ante los Generales de Durango, en donde actúa como directivo Eddie Díaz... En otros resultados, Benjamín Gil y los Charros de Jalisco, fueron derrotados por los Rieleros de Aguascalientes con pizarra de 6-3. Después de tres décadas, los Charros regresan a la Liga veraniega... Así las cosas, otro conocido mánager que empezó con el pie izquierdo, fue Luis Carlos Rivera con los Toros de Tijuana, pues éstos fueron superados el pasado viernes por los Sultanes de Monterrey, con marcador de 7-4; mientras tanto, los Tecos de los Dos Laredos ganaron apretadamente 6-5 a los a los Acereros de Monclova; el finalista de la temporada anterior, Algodoneros del Unión Laguna vencieron 5-4 a los Dorados de Chihuahua, otro de los equipos que retornaron a la LMB después de 14 años sin beisbol profesional; finalmente, los Guerreros de Oaxaca superaron a El Águila de Veracruz, 4-3, en tanto que los Piratas de Campeche doblegaron 5-1 a los Olmecas de Tabasco y los Tigres de Quintana Roo de Fernando Valenzuela Jr. ganaron en un juegazo, 2-1, a los debutantes Conspiradores de Querétaro, cuyo aforo de su inmueble es de solo 6,000 aficionados... Por cierto, la Liga Mexicana de Beisbol, sancionó económicamente a Lorenzo Bundy, manager de los Diablos, por el show que hizo en el juego inaugural, el pasado jueves, discutiendo con el cuerpo de umpires, casi media hora. No se dijo la cantidad y aunque la hubiesen mencionado, no se la cobrarán, pues el dueño de los Diablos, es don Alfredo Harp Helù, el hombre fuerte del beisbol de verano, con dos equipos en actividad como son los Escarlatas y Guerreros de Oaxaca y además, estuvo involucrado en la renovación del Estadio de los Algodoneros, junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo posible que a Guasave regresara el beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, al igual que los Sultanes de Monterrey para conformar los diez equipos... Pasando al baloncesto de la NBA, vaya partido que ganaron los Lakers de Los Ángeles a los Grizzlies de Memphis, 123 a 120, teniendo la quinteta angelina como punta de lanza al formidable LeBron James, quien logró 36 puntos y 9 rebotes, mientras que el otro estrella del equipo, Anthony Davis, cooperó con 37 puntos y 12 rebotes. Esta victoria fue muy valiosa para los Lakers, porque los colocó en zona de postemporada. Sin embargo, necesitan no aflojar en esta recta final para conseguir el objetivo... Está por concluir el rol regular, para luego comenzar el play in e inmediatamente después vendrán los playoffs... El año pasado, los Lakers batallaron una barbaridad para calificar y ahora andan en la misma situación. Lo bueno es que han obtenido, 10 victorias en los últimos 13 partidos y eso los tiene a punto de colarse a la disputa por el campeonato, lo cual no es cualquier cosa, pues hay equipos que están con un nivel de juego increíble, como los Celtics de Boston que ya hace un buen rato tienen asegurada la cima de la Conferencia del Este... En el futbol de Europa, está ardiendo, específicamente en LaLiga. El Real Madrid, líder, venció al Mallorca, 1-0, en un partido cardíaco, pues el Madrid continuó con buena ventaja en el sitio de honor, cuando al calendario le restan solo 7 partidos, por lo que los merengues están muy cerca de coronarse, al perder ayer el Girona por 3-1 ante el Atlético de Madrid, quien está también luchando por ganar la Champions. En otro encuentro, el Barcelona desplazó del segundo escalón al Girona, al conquistar una victoria dramática de 1-0 sobre el Cádiz. Fue un duelo sumamente disputado, en donde sobresalió la defensa de los catalanes, quienes el martes recibirán en casa al PSG, en la definición de cuartos de final de la Champions. Por el momento, Barcelona tiene ventaja de 3-2 en el marcador, por lo que tendrá Xavi que echar mano de todo su arsenal, para poder salir con banderas desplegadas y colarse a las semifinales de la Champions... En cambio, el Real Madrid visitará nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola. En el partido de ida, el marcador terminó en empate 3-3, por lo que se espera un duelo de poder a poder. Aquíquedará fuera uno de los dos equipos. El que salga avante disputará las semifinales de la Champions. Esperamos que el City supere al Real... I`ll see you later.