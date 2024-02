En muchos estados y ciudades del país, además de todos los cambios que están presentando algunos de ellos por la llegada de nuevas inversiones y que les está favoreciendo, lo que más está en el ambiente es la designación de los que serán los candidatos, los diferentes puestos de elección popular, que viene a ser el comentario en todos los edificios públicos.

Que en estos momentos pareciera que el tiempo se detiene al mencionar estos temas y más cuando la designación es para alguien que tiene ahora un puesto público, que, quiérase o no, muchas actividades públicas se verán truncas por los cambios, porque la continuidad ya no será posible, porque llegará otra persona y tendrá que entender lo que se hacía y como.

Pero aquí el tema más importante para la sociedad siempre ha sido cuál es el beneficio general si los representantes populares son muy aplicados en los lugares donde existen muchos votos, y cuando se llega al triunfo y en su ejercicio público ya no existe la presencia ni la solución a los problemas de la comunidad, porque tienen mucha agenda y tiempo les hace falta.

Que ahora en los tiempos actuales los ciudadanos tienen que solicitar audiencia con el representante popular para buscar la solución a sus necesidades, no a la inversa, como debería de ser, y esa es la realidad, la historia vivida por muchas colonias y comunidades que, en su abandono, probablemente no necesitan manifestarlo, sólo verlo de que por ahí no pasa la representación popular.

Que en los últimos años esta práctica de olvido de atención a las necesidades de la sociedad se ha intensificado por algunos representantes populares, y que hoy en estos tiempos vendrán por el visto bueno, pero también existen los representantes populares que sí asisten con sus representados y los llenan de promesas que las realizarán al momento de que obtengan el triunfo y tampoco cumplen; sólo por allá envían unas piñatas, dulces y cobijas, pero lo que es fundamental, es que les otorguen bienestar, está en gestión o no ha llegado el presupuesto y así pasa el tiempo.

Es importante que esa forma de hacer campañas y política en el ejercicio de las representaciones populares cambie, más allá del discurso para posicionarse en la realidad de los ciudadanos.

La problemática de las ciudades y sus comunidades, sólo se conoce haciendo presencia en los lugares que corresponde, no solamente en el conocimiento de oídas de lo que les falta; las necesidades de una comunidad se resuelven con acciones y las necesidades de los agricultores y los productores pecuarios con gestión ante las entidades correspondientes.

Y lo mismo sucede con los empresarios en las industrias, comerciantes y prestadores de servicios, que de manera continua tienen necesidades y para saber cómo se les apoya habrá que estar presentes, porque la vida política de la sociedad es una y la vida de la sociedad en la búsqueda del bienestar es otra, y es ahí donde la participación de los representantes populares es requerida.

No hay que cuestionarse porqué vota menos de la mitad del padrón electoral en las elecciones, sino cómo se le haría para que subiera ese porcentaje, para que la representación fuera más validada.

La sociedad de estos tiempos lo que demanda no son cachuchas y ni camisetas acompañadas de mucha publicidad, sino que las propuestas sean con respuestas y no todas en lo inmediato, sino por principio.

Los festivales de promesas ya no prenden en los ciudadanos; lo que hace que la sociedad se sume es al ver que se cumplirá con lo que se dice y así la sociedad avanzará, con promesas no.

DEL ESCRITORIO

Parece que ahora sí va en serio, que la cantidad de sucursales bancarias tenderá a disminuir y eso ya lo puso en operación el grupo financiero Banorte, al iniciar las operaciones de la banca digital al 100%, denominada Bineo. Con esta nueva alternativa bancaria llegarán a comunidades en las que no existen sucursales de su banco...... Al parecer, un tema que debe de estar sobre la mesa en toda empresa e institución pública es la instrumentación de esquemas de cyberseguridad, que cada vez se hace más necesaria la protección de la información , que no nada más es para aplicarse en las grandes ciudades...... Manifiesta el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) que el Estado que más está aprovechando el nearshoring es Aguascalientes, ya que la inversión extranjera directa aumentó el 310% de enero a septiembre de 2023, en comparación al año anterior.