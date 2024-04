Lo mismo, no genera avance

Con un tiempo de iniciadas las campañas electorales, sólo pocas propuestas se escuchan en este proceso que realmente sea el avance que desean y necesitan los municipios.

Porque parecería que se vuelve a pasar la misma película de varios de varios años antes, como si la sociedad no haya presentado avance y que todo lo demandado antes estuviera satisfecho.

La mención de "vamos a ganar" que hacen algunos candidatos, dejan fuera de forma contundente a la decisión de los ciudadanos, que sólo ellos son los que podrían afirmarlo.

Pero esa letanía triunfalista, hace ver que lo que está en el ánimo y necesidad de la ciudadanía, está según se ve fuera de la intención de muchos candidatos, como si la gente no contara, porque ya se negoció.

Y esa forma de ver la participación política, de obtener una posición política, hace que en el ejercicio del servicio público no se logre aportar la parte que le corresponde porque no hay compromiso.

Y eso es de lo que ya la ciudadanía está hasta el cansancio y una manifestación más directa es que el Instituto Nacional Electoral, no encuentra funcionarios participantes porque ya no creen.

Que no es falta de civismo, sino la falta de interés en un proceso que ya está muy repetido y que no arroja ningún diferencial, que permita levantar el ánimo de una sociedad municipal desmoralizada de ellos.

Y todavía en la búsqueda de una posición de representación popular, todavía no alcanzan de definir con exactitud, que es lo que necesita su comunidad para el presente y su futuro.

Que alguna de las cosas que plantean sin sustento y que alguien les haya indicado decirles, porque serán generadoras de muchos votos y les abrirá el camino para ganar.

Ya no es posible en estos tiempos de avances en toda la sociedad global, el hacer bastante ruido y movimientos para venir a quedar donde mismo como Municipio y decir que se avanzó cuando no es así.

Es tiempo de cambiar la retórica, por acciones más concretas y efectivas, que permitan posicionar al Municipio como una comunidad pujante y de trabajo, que en base a ello se ve la presencia de la prosperidad.

Porque lo mismo no genera avance y pensar que con las mismas promesas no cumplidas por algunos que desean la continuidad, estará la conformidad y satisfacción del ciudadano es no creíble.

La presencia del siglo XXI en la sociedad del Municipio, el Estado y el país, debe de hacer reflexionar que los planteamientos de los candidatos para llegar al puesto público deben de ser cumplidos.

Y con más razón ahora que en la diputación local ya los candidatos pueden pasarse a cualquier partido sin necesidad de que tengan residencia, haciendo vulnerable el compromiso de cumplir.

La ciudadanía del Municipio requiere trabajo convertido en acciones de beneficios económicos y sociales y que se note la presencia en el área urbana y rural, de que la elección de la ciudadanía fue la correcta.

Porque el experimento de aplicar la votación por candidatos que no se volverán a ver y que no cumplirán lo que se les demandó dura tres y seis años y puede que algunos regresen sin haber cumplido.

Y esto ya no debe de suceder, porque la demagogia y la falta de trabajo no genera economía ni bienestar, lo más adecuado es aprovechar la oportunidad de servir a la sociedad en una representación.

DEL ESCRITORIO

Existen en el ambiente nacional un diferencial en la posibilidad de que exista una desaceleración económica en el país, esas teorías difieren de lo que sucede en la realidad numérica del comportamiento de los indicadores que anuncian como está el sector productivo, ahí sólo es cuestión de diferenciar y saber cómo está la situación en la primera economía mundial para entender... Como que ya se observa que la utilización de la inteligencia artificial de manera contundente en las diferentes actividades de la sociedad está más cerca y que vendrá a cambiar el modo de vida de todo lo que hoy se hace... Cada vez está más presente el hackeo de la información de la banca, empresa y comercios de todos tamaños y todavía no está muy presente en la sociedad la necesidad de protegerse ante este tipo de situaciones, que es muy necesario hacerlo porque en el futuro inmediato la mayoría de las cosas serán tecnológicas.