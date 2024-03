Listo el duelo de Grandes Ligas en Corea del Sur

Bueno, cuando sólo faltan seis días para que se inicie la temporada de las Grandes Ligas, el mánager Dave Roberts ya anunció que sus lanzadores abridores para la serie de dos juegos en Seúl, Corea del Sur, contra Padres de San Diego, serán, en el primer partido, la nueva adquisición de los Rays de Tampa Bay, Tyler Glasnow, mientras que para el segundo duelo subirá al montículo el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien, por 10 años más con el uniforme azul, firmó por 325 millones de dólares... Por los Padres, en el juego 1, lanzará Yu Darvis, mientras que en el segundo encuentro los "frailes" anunciaron a Joe Musgove. Ahí están, pues, los nombres de los cuatro abridores de la campaña 2024, que ahora inaugurarán la campaña fuera de Estados Unidos, además de que verán en acción los aficionados coreanos a dos elementos japoneses que tienen los sueldos más elevados de las Mayores: Shohei Ohtani que ganará 700 mdd y el diestro Yamamoto que obtendrá más que cualquier otro abridor, como lo señalamos líneas arriba... Será algo histórico que arranque una temporada de las Grandes Ligas en Corea, los días 20 y 21 de marzo. Ohtani ha estado bateando como desesperado en los juegos de exhibición, pues hasta este miércoles tenía un promedio de .714, con varios cuadrangulares. La presentación de este fenómeno bateador deberá causar una gran expectación, sin lugar a dudas... Así que el line-up que utilizará en estos primeros dos juegos el manager Dave Roberts, será una pesadilla para los lanzadores de Padres de San Diego, aunque hay que hacer notar, que el par de abridores que designó el nuevo manager de los "frailes", Mike Shildt, son los dos mejores de su rotación de inicialistas... Por cierto, hace unas semanas, Roberts había anunciado que Mookie Betts, el seis veces ganador del guante de oro, pasaría del jardín derecho a jugar la intermedia. Empero hace un par de días, el piloto de los Dodgers cambió de opinión y habló con Betts para que este cubriera mejor las paradas cortas, y en los últimos juegos de pretemporada, lo ha hecho muy bien. "Así que ahí lo dejaremos por algún tiempo", indicó Roberts... Por supuesto, Mookie es un primer bat natural y qué clase de bateador; le seguirá el primera base Freeman y el nipón Ohtani. Un trío temible para cualquier serpentinero. Vamos a ver cómo lucen ante el pitcheo de los Padres dentro de unos cuantos días más, allá en el lejano Seúl... No se ha comentado nada sobre si veremos estos juegos por ESPN. Conforme se acerque el día 20, veremos si se confirma o no, la transmisión directa Dodgers-Padres, desde el país asiático...

Por lo tanto, Darryl Strauberry sufrió un ataque al corazón, un día antes de su cumpleaños 62. No se ha informado si ya se recuperó, o bien, si continúa en el hospital. Strauberry fue un gran pelotero, con gran poder en las muñecas. Esperamos que logre recuperarse... Así las cosas, se empieza a calentar la pelea "Canelo" Álvarez-Jaime Munguía. El multicampeón ya le metió el acelerador a los entrenamientos. Observamos lo duro que está entrenando el tapatío, sabedor de que tendrá un adversario de peligro, que tira golpes a diestra y siniestra, por lo que deberá llegar al combate en inmejorables condiciones físicas para tratar de contrarrestar el poder y la juventud del tijuanense... Muy bien lució el "Canelo". Se ve que ya tiene algunas semanas trabajando en el gimnasio, además de correr largos tramos por las mañanas. Al finalizar su sesión, uno de los cronistas se acercó al "Canelo" para entrevistarlo, y muy contento accedió. "Estoy trabajando muy fuerte, pues me espera un duelo muy difícil ante un joven que ha venido empujando duro. Está invicto. Creo que el público se merece una pelea, como luego dicen, de ´toma y daca´. Claro, cada quien tiene su estrategia y su forma de combatir. Espero, con todo respeto, defender con éxito mis cuatro cinturones. Para eso me preparo, para ganar y seguir demostrando el por qué he sido un triunfador. Munguía es un muchacho que pega muy fuerte. Él va a tratar de hacer historia, pero yo también quiero continuar poniendo en alto el nombre de México. Creo que no he defraudado a los que han creído en mí. Y el 4 de mayo no se pierdan esta batalla entre dos mexicanos, la cual deberá ser muy emotiva, por la peligrosidad de mi rival, pues él va a salir con todo y a tratar de dejarme con las manos vacías, ya que si me gana se llevará cuatro cinturones. Eso está por definirse y, lo mejor, es que no se la pierdan", explicó el oriundo de Guadalajara... I´ll see you later!