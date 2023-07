¿Libertad a Fidencio?

Para Fidencio Aldama Pérez, las visitas a la cárcel por parte de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), del delegado de la Secretaría de Gobernación Federal en Sonora, Máximo Moscoso, y otros, no eran una cortesía. Eran una tortura.

Los funcionarios morenistas, que han resultado peores que los priístas y panistas, buscaban a toda costa que el preso político de la Tribu Yaqui, acusado de asesinar a Cruz Buitimea Piña, el 21 de octubre de 2016, lo cual no le ha sido comprobado en ningún momento, les firmara un documento si es que deseaba su libertad.

Pero la trampa para el yaqui preso era que saldría libre solamente si aceptaba su responsabilidad en el homicidio.

Una y otra vez, las "visitas" seguían y en cada una de ellas Fidencio se negaba a firmar por un delito que no ha cometido. Desde las audiencias en su juicio penal, se ha dicho ante las autoridades judiciales que en la necropsia del difunto se encontró una bala calibre 22 que fue la que le arrebató la vida. Fidencio, por su ejercicio como autoridad tradicional, tenía un arma asignada calibre 45.

Fue detenido el 27 de octubre de 2016, pero no fue sino hasta 2018 que fue acusado por un delito que no cometió: homicidio simple intencional. La consigna en el anterior sexenio fue la de mantenerlo en prisión a como diera lugar y así se llegó a imponérsele una sentencia de 14 años de prisión.

Pero ahora, los funcionarios de la 4T, que supuestamente no mienten, no roban ni traicionan al pueblo, le han mentido a Fidencio una vez más porque un día antes de que llegara a la región el presidente Andrés Manuel López Obrador, le excarcelaron, pero no le dijeron lo que días después le comunicaría un Juez:

"Que la supuesta libertad que le concedieron no es absoluta, que es controlada, que no fue reconocido inocente del delito de homicidio que le fabricaron, que la figura de la semilibertad implica que Fidencio acuda todos los días a las ocho de la noche al Centro Penitenciario y se interne, para que salga al otro día a las ocho de la mañana, se vaya a trabajar, posteriormente a la escuela a estudiar y después ingrese nuevamente a la prisión, durante 7 años y tres meses, tiempo que le resta por cumplir de una pena de 14 años a la que fue sentenciado. Es decir, todo está diseñado para que, en caso de incumplimiento, el juez le revoque la libertad a Fidencio, gire una orden de reaprehensión y sea encarcelado nuevamente. En lugar de semilibertad, consideramos que se trata de la continuación de su encarcelamiento. Mientras Fidencio tenga que pisar una cárcel, no está libre y sigue siendo un preso político y un rehén del Estado", denunció la organización "Libertad a Fidencio Aldama".

Desde el principio hemos sostenido que la bandera esa de justicia para los pueblos originarios ha sido más que nada una careta del gobierno federal para vanagloriarse de que defiende a los indígenas, cuando en realidad hay varios funcionarios que han sacado raja económica y política de esos supuestos beneficios.

¿O de dónde creen ustedes que saldrá el dinero para las campañas políticas ya en marcha por parte de los morenistas? Se las dejo de tarea.

ORDEN TERRITORIAL

Muchos conocemos ciudades de Sonora que han crecido en medio de la anarquía, dependiendo de los intereses de alcaldes o gobernadores en turno y es por ello que frecuentemente se escuchan noticias sobre tragedias ante una tormenta o un accidente causado por los humanos.

Es por ello que suena bien la instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano, con lo cual el gobernador Alfonso Durazo busca ante todo que no se registren problemas como en Nogales que en cada lluvia fuerte las calles se vuelven ríos y muchos han perdido ahí la vida.

Durante muchos años los planes de Desarrollo Urbano solamente habían sido objeto de "parches", pero nadie le había entrado con todo a un ordenamiento territorial que permita prevenir peligros para los ciudadanos en los 2 municipios.

Según la explicación ayer brindada, mediante el Consejo se desea alcanzar una correcta planeación en materia de urbanización y crecimiento territorial, de tal manera que los municipios se conviertan en un imán poderoso de las inversiones locales, nacionales o extranjeras.

En Cajeme, por ejemplo, los que tienen muchos terrenos a su nombre se dan el lujo de elevar los precios cuando alguien les informa que una empresa trasnacional quiere establecerse. En vez de motivar la inversión, la alejan y son unos cuantos los que tienen empresas de todos los giros para acaparar el mercado y ser ellos los únicos que ganen.

Ahora se pretende aplicar una visión de 20 a 30 años, de tal manera que al llegar un Presidente Municipal o un nuevo Gobernador, no se atrevan a darle un "toque personal" al ordenamiento territorial sino que sea la voz de todos los sectores la que predomine, sobre todo la de los expertos en el tema.

Ojalá y pronto se vean acciones fuertes en esta materia.

