La revisión del T-MEC en 2026

Puede ser que este tipo de compromisos comerciales hechos por los gobiernos federales y con la participación de representaciones sectoriales de México, estará en un proceso de revisión en julio de 2026.

Y se considera como un proceso normal el que exista revisión de este tipo de acuerdos y todavía más cuando México, es ahora el principal socio comercial de los Estados Unidos.

Pero lo que llama la atención en planteamiento de revisión, es que este tema forma parte de las propuestas de las campañas presidenciales en el vecino país, que anteriormente sólo era el tema migratorio.

Pero como algunos candidatos lo suben a la mesa de las propuestas, indicándole a los ciudadanos y sectores estadounidenses que debe de revisarse para lograr mayores beneficios para su país.

Donde el plan de la relocalización de empresas debería de darse con más presencia en los Estados Unidos, con el objetivo de generar mayores empleos para sus ciudadanos.

Esta revisión que se propone, está establecida en el artículo 34.7 del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, donde en este proceso de revisión se indicará si el acuerdo continúa.

Que de antemano se podría indicar, que el que un país de los participantes se retire del acuerdo, se iniciaría un proceso de volatilidad económica e incertidumbre en los tres países.

Y que también se entendería que a ninguno de los tres países le resultaría conveniente que esto sucediera, porque los tres países bastantes beneficios tienen desde la firma del Tratado de Libre Comercio.

Aunque también es reconocido, que los beneficios de los tres no han sido iguales, pero sí es benéfico, hasta ahora lo que ha sucedido con este esquema de intercambio comercial de Norteamérica.

Que también es entendible que cuando es tiempo de elecciones en Estados Unidos, siempre México, está en las propuestas de los candidatos, porque consideran que con ello pueden atraer votos.

Pero lo que se puede avizorar, es que, con la presión de los países asiáticos hacia los mercados nacionales e internacionales, se presione todavía más a México, para obtener más ventajas.

Que, ante este anuncio de revisión en julio de 2026, Gobierno y sectores productivos habrán de considerar qué planteamientos de presión podrían hacer y cuáles son los que deberá hacer la parte mexicana.

Que es muy cierto que existen muchos pendientes por tratar por los productores y empresarios nacionales, porque de alguna manera el beneficio logrado hasta hoy, no es como se dijo.

Porque en el concepto de acuerdos comerciales que realiza el país con otros países se entiende, que es un beneficio que llega de forma directa a los sectores productivos nacionales y a sus ciudadanos.

Habrá que esperar el tiempo de revisión, pero desde ahora se tiene oportunidad de analizar y también proponer lo que seguirá en este acuerdo comercial.

DEL ESCRITORIO

En la convención nacional bancaria realizada en Acapulco, la gobernadora de Banco de México, VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA, reconoció que la inflación todavía no da tregua en lo que corresponde al sector de los servicios, y se seguirá actuando para que su tendencia vaya a la baja, considerando que la función de la institución que ella representa, está para resguardar el poder adquisitivo… Se entenderá que es producto de las sequías en varias regiones del país, lo cual no generará producción de algunos productos, que por la necesidad del mercado interior se tendrá que importar y eso es inflacionario, a menos que exista subsidio… Se observan muchas menciones de alerta interna y eternas de que México, con sus regiones debe de ponerle mayor aplicación a las necesidades que demanda la relocalización de empresas, porque puede que si no es así, la oportunidad de su total aprovechamiento no se dé.