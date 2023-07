La política mejor que la sociedad

El crecimiento económico que presenta el país de 4 por ciento en el mes de junio, hace pensar que la economía mexicana cerrará en diciembre en 3 por ciento, que fue lo estimado por el Gobierno Federal para este año....... A algunos analistas les llama la atención que se activen las mesas de análisis de los diferentes temas que tiene el T-MEC, considerando que antes no se movían porque todo era satisfactorio para los socios, porque todo era bueno nada más para ellos...... El mejor negocio antes para muchos, era nada más tener dólares y hoy con los cambios en las economías no está en actividad ese atractivo negocio.

Que puede ser muy cierto en el entorno económico global, pero puede ser que en cierto momento estas dos actividades continúen juntas, al tiempo llegan a afectar el entorno social de un país.

Y esto se puede veranalizando cualquiera de las economías mundiales en su situación actual, que la mayoría presentan problemas económicos y sociales bastante agudos.

Que tendrán que pasar bastantes generaciones, para que se puedan resolver, porque se posicionan otros conceptos de interés que no benefician a la mayoría de la sociedad.

Porque en el entorno social, todavía no llega el momento de que los participantes en el medio político logren reconocer los avances que tiene la economía nacional, porque la verdad no es la suya.

Haciendo pensar con ello, que el interés por el avance de la sociedad no era su prioridad, porque la verdad, está presente de un solo lado y que si no son ellos, los demás no podrán cumplir con lo demandado.

Que viene a ser el desarrollo económico y social a la que toda la sociedad de un país aspira, haciendo con ello que los efectos negativos generados desde la visión política, le lleguen para todos.

Porque, el no reconocer y promocionar de manera negativa los avances económicos del país, haciendo que los efectos negativos sean mayores, porque estos llegan parejos.

Y antes eso no sucedía, porque se vivía en una economía cerrada proteccionista, por que esa era la tendencia mundial y así duró bastantes años en México, hasta que llegó la apertura comercial.

Hoy ya no se puede decir lo mismo que antes, porque lo que sucede al interior del país, repercute en las diferentes economías del mundo y lo mismo lo que sucede en el exterior llega al interior nacional.

Y en eso tendrán que pasar muchos años para que se revierta como dicen algunos que se terminó la globalización, pero sigue vigente desde el momento que se tiene presencia de inversión extranjera directa.

Que es cierto que llega al país hoy en día en cantidades extraordinarias, para participaren las diferentes aéreas económicas del país y que llegarán a formar parte del desarrollo que siempre se ha buscado.

Y es de reconocer que está llegando y se está ubicando en diferentes estados del país, pero eso le está tocando vivir a la economía mexicana y porqué no reconocerlo.

Además el comportamiento de sus indicadores económicos, debe de alegrar que vayan de esa manera porque en eso se favorece la mayoría de la sociedad mexicana.

Porque se debe de reconocer cuando existe avance económico y social del país, porque eso es lo que siempre se manifiesta por parte de los funcionarios y representantes populares que buscan para todos.

Es tiempo el posicionamiento como mexicanos, de reconocer lo que se hace en beneficio del país, independientemente del color que gobierna, porque lo que importa siempre son los resultados más que la retórica.

DEL ESCRITORIO