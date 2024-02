El reciente encontronazo protagonizado por un par de políticos sumamente disímiles en sus actuares ha sido el tema en la mesa de debate de un sinfín de aficionados a la política, el cual, si bien es cierto cuenta con algunas aristas a favor y otras en contra, también representa el explícito enfrentamiento entre generaciones distintas que, ven y hacen la política de distintas maneras.

En el remoto caso que usted no sepa de qué estamos hablando, le explico: durante la semana pasada se dio a conocer un pequeño video subido a redes sociales bajo el formato de "historias" en el cual, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se encontraba en un ambiente de camaradería junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García y, el candidato al Senado de la República por Sonora, Ernesto De Lucas, entre algunas otras personas, disfrutando desde un palco el juego de futbol de los Tigres de la UANL, en el cual, el aspirante presidencial tuvo a bien grabar el video anteriormente mencionado, en el que se le percibe alcoholizado lanzando ataques contra el INE en tono de burla, empero, lo que generó el mayor revuelo fue el vaticinio contra el experimento político Manlio Fabio Beltrones, al que, además de mandarle saludar, lo calificó como dinosaurio de la "vieja política", al cual dijo, le darán su retiro próximamente. Sin embargo, el pleito no acabó ahí, ya que, el también aspirante al Senado por Sonora, Manlio Fabio arremetió a través de la red social "X" explicando que, palabras más, palabras menos, no existe la nueva y la vieja política, sino más bien, los buenos y los malos políticos, lo que desembocó una seguidilla de contestaciones entre ambos, así como de sus seguidores.

Más allá de hablar sobre el correcto actuar de uno u otro, es preciso reconocer los tiempos que se viven actualmente, de los que la política en nuestro país no está exenta, los cuales, por medio del arribo de las redes sociales han generado una época de "hipercomunicación", es decir, la vida de las personas cada día está más expuesta, en la que, por medio de las redes sociales, prácticamente puedes tener la percepción de conocer a la perfección a una persona sin siquiera haberla visto en persona alguna vez en la vida, por lo cual, temas que antes eran tabú, o bien, no eran tan aceptados en la sociedad, hoy se encuentran a la orden del día y con acceso a la palma de la mano de cualquier persona. Por lo tanto, si hablamos de entes de interés público, como lo son los políticos, la nueva era nos conlleva a ver a los políticos mucho más cercanos y "humanos" de lo que estábamos acostumbrados, lo cual, sin duda alguna, representa un choque entre generaciones que no nacieron bajo el predominio de las redes sociales y, por lo tanto, se escandalizan al tener tan presente la vida de quienes, en otros tiempos, eran reconocidos, por lo menos en lo público, como personas sumamente herméticas en lo relativo a temas como el alcohol y la diversión, en miras de cuidar la famosa "investidura".

Que si el video del candidato presidencial estuvo mal, no hay vuelta de hoja, por lo menos, no es el ejemplo que quisieran ver millones de mexicanos que buscan en los políticos una esperanza para que las cosas cambien, por lo tanto, una disculpa que remiende en el camino no está de más ya que, fue el propio candidato Ernesto De Lucas quien lo calificó como inapropiado, revirando con acusaciones de corrupción a sus rivales las cuales dicen ser ilegales e inmorales.

El futuro próximo nos enfrentará a un sinnúmero de situaciones como la anterior en las que, generaciones sumamente disímiles en la forma de ver a la política se enfrenten en la batalla de las campañas esperando sacar la mejor tajada, el próximo 2 de junio se verá quienes salen victoriosos. Nota: Mientras los dos anteriores se encuentran tramados, Morena y sus aliados callados siguen avanzando.

borbonmanuel@gmail.com