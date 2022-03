La llegada del día cero del agua

, porque cada vez genera mas preocupación su disponibilidad para el consumo humano.

Y esto de alguna forma es un efecto directo a lo que se requiere para el funcionamiento de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en cada uno de los sectores productivos, porque es base fundamental de su desarrollo.

Pero como en muchas cosas que suceden en la sociedad, hasta cuando ya se tiene en la puerta de la emergencia el problema es cuando se actúa y son situaciones que se ven en muchas de las necesidades, que se presentan en la sociedad. Y puede ser que mucho tenga que ver, en que no se planea para el mediano y largo plazo, porque desafortunadamente todo es en función de lo que determinan los periodos de Gobierno, que poco se puede hacer en seis y tres años.

Porque entendiendo sus funciones, no es el único pendiente que tienen que atender en su tiempo de gobernar y puede ser que la carencia de agua forma parte de uno más y no con la importancia que debe de tener en la vida de la sociedad. Y esto se puede ver en la falta de campañas de concientizacion dirigidas a la sociedad, para que exista un mejor uso y control del agua, considerando que es un recurso no renovable y que se va a terminar mas rápido que lo que se piensa.

Porque esa situación ya empieza a suceder desde hace algún tiempo en varias ciudades del país y que lo que viene será una labor titánica para determinar cómo obtenerla y que no será nada sencillo tenerla nuevamente.

Es cierto que existe la determinación de parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 1993, del Día Mundial del Agua, que más que todo esta dirigido a la la conservación y cuidado del agua.

Que como se ve en estos tiempos, es como una celebración más, porque no se ve de forma efectiva que exista un seguimiento en la aplicación de medidas, que logren la conservación y manejo efectivo de este vital líquido.

En días recientes, se conoció la información de que a la zona conurbada de Monterrey, le quedaban alrededor de 42 días de disponibilidad de agua, ya que sus reservas acuíferas habían disminuido de forma crítica y hoy se busca su solución.

Lo mismo le ha sucedido a la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde la solución que se aplica de forma rápida es el tandeo, donde el suministro de agua es a partir de acciones dirigidas por disponibilidad de tiempos. Pero ya entendiendo esta problemática de falta de agua, se tienen realizar acciones de Gobierno más efectivas, no transitorias como siempre ha sucedido, porque se acaba el agua, y se acaba y no hay remedio. Necesariamente se tienen aplicar medidas en todos los ámbitos de la sociedad, para lograr un consumo efectivo y racional del agua que vayan desde el cambio de hábitos de la sociedad, hasta el desarrollo constructivo y productivo.

Y determinar que el tema del agua, es una asunto de prioridad de Gobierno y sociedad, porque ante la escasez crítica de este vital liquido, estará por demás poner sobre la mesa otras bondades que puede tener cada estado o región, sino tendrán agua.

DEL ESCRITORIO

En el avance de la tecnología digital, ya empieza a tener interés la banca tradicional en la otra banca que realiza operaciones financieras por móviles o tablets, porque ya indican que deben de tener la misma regulación que ellos, porque cada vez están más presentes en el mercado y debe de ser igual su normatividad...... Interesante la convocatoria de los directivos de Banorte, para que el conocido CitiBanamex, se convierta en un banco mexicano si se incorporan para su compra inversionistas nacionales, ya que ese conocido banco esta en la mesa de la negociación para su venta al mejor postor...... Cada vez se escucha más, que empresas asiáticas, están en la búsqueda de lugares en México para establecer sus empresas y muchas de ellos son de transformación, como es por ejemplo, la industria de producción de autos.