La libre competencia en los negocios

Hoy en día existe un reconocimiento muy claro de lo que es el avance de las tecnologías y más lo que de alguna manera ha influído de manera precisa en el consumo electrónico de bienes y servicios.

Y eso puede reconocerse como el avance de la sociedad y está muy bien porque ahora sin concurrir a un establecimiento comercializador de cualquier producto fácilmente se puede adquirir.

Que es bueno, porque ahora toda persona puede obtener la satisfacción de sus necesidades comerciales desde el interior de su casa, sin tenerse que desplazar a una tienda y sólo esperar su entrega.

Y visto de esa manera, se puede determinar que es bueno para la sociedad, el contar con todas las facilidades para la adquisición de bienes y servicios hasta la puerta de su casa.

Esto visto desde el punto de vista del consumidor se ve bien, pero visto desde la perspectiva del productor o empresario, existe una total desventaja dentro de un mercado de libre competencia.

Porque no existe para muchas empresas mexicanas la competencia presencial de esas empresas, para que en el campo del mercadeo, se pueda desarrollar el esquema del libre mercado.

Para que de alguna manera se pueda determinar con claridad, la situación de la oferta y demanda de los productos y servicios y poder competir libremente como ha sido siempre.

Y en ese sentido claro que es entendible que los tiempos han cambiado y ha sido tan rápido el cambio, que muchas empresas han desaparecido y otras disminuido su comercio al llegar la tecnología a las ventas.

Que esta forma de arranque repetino de la forma de comercializar, también sin ser avance tecnológico les sucedió a los antiguos abarrotes de barrio, con la llegada de cadenas de consumo de productos.

Y si el objetivo real es hacer crecer la economía del país, necesariamente la parte que le corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica, (Cofece) debe de marcar las condiciones de competencia.

Porque en una situación de mercado global, la llegada de grandes consorcios comerciales, como Amazón, Alibaba, Mercado Libre, Temu y otras más, alcanzarán a eliminar a muchas empresas mexicanas.

Nadamás por Amazón y Mercado Libre concentran el 85% del mercado de ventas y transacciones relevantes en el mercado de vendedores, y el 61% en el mercado de los compradores.

Donde argumenta la Comisión Federal de Competencia (Cofece), que no existe competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico, por ejemplo, razón por la amplia presencia de estas dos tiendas.

Es cierto que el comercio electrónico ha crecido de forma veloz a partir de la pandemia, pero, posterior a ello, han continuado su crecimiento y son pocas las comercializadoras, que llegarán a concentrar este medio.

Pero es cierto que es el libre mercado el que permite su crecimiento, pero es importante observar, que en este campo de desarrollo empresarial también debe de existir la regulación.

Y es ahí donde la Cofece debe de tener participación en la protección del desarrollo empresarial mexicano, logrando el comportamiento adecuado del mercado.

Que otra forma más directa sería que todas las empresas productoras y comercializadora de bienes y servicios mexicanas, lograran participar en el mercado electrónico y así corresponder a lo que hoy sucede.

Lo que haría necesaria la creación de una marca, donde todo lo que hoy demanda el mercado de consumo nacional y extranjero estuviera a la disposición, en servicio inmediato y a precios accesibles.

Porque lo otro por parte de algunas empresas y negocios que no están en la vía electrónica, esperar su tiempo de desaparición o disminución de sus bienes o servicios, por la velocidad que hoy lleva este mercadeo.

DEL ESCRITORIO

Interesante saber lo que dijo CARLOS SLIM, de que la Empresa TELMEX ya no es negocio y que esta situación está presente desde hace 10 años, es ahí donde no se entiende cómo es su sostenimiento, porque la regla de negocios es la rentabilidad... Será que ya se tiene autosuficiencia alimentaria, al romper récord la exportación agroalimentaria al cierre del 2023 y eso no era sabido de los productores agrícolas mexicanos que están demandando apoyo al campo, que por lo que se ve, el escenario agrícola dice otra cosa... Todo parece indicar que el avance tecnológico, intervendrá bastante en la productividad que también va a ser factor de movimiento en todos los indicadores económicos de todas las economías, incluida la de México.