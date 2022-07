La inversión volátil y la real

A veces se escucha o se lee que se fue una cantidad importante de dólares fuera del país, porque no hubo convencimiento para que permanecieran aquí y eso hace que exista de parte de algunos conocedores cierta preocupación. Pero no se completa la información al comentar que ese tipo de retiros de recursos económicos de los mercados financieros, son dineros especulativos en que su permanencia es solamente para ganar puntos en su manejo. Y que al no tener los porcentajes de utilidad que les interesa a los inversionistas, necesariamente tienen que buscar donde exista una mejora en sus ganancias y esa es la vida de los mercados de dinero y capitales en el mundo. Pero también el comentarlo de forma espectacular, como si fuera algo inédito, puede llevar punta política y económica también de ganancias, al hacer creer que la política económica que se aplica en el país está errada. Y también se da el caso de que dejar fluir una mala información, también se gana perdiendo en el mercado porque se moverán el costo de los bienes y el nivel de las paridades cambiarias. Pero esa es la vida de la sociedad capitalista porque existe la dinámica del comprar y vender dinero y las oportunidades se dan a lo largo de todas las economías y siempre será de esa forma y más ahora que existe un mundo global. Y para medir esos desplazamientos de recursos económicos, que se denominan inversiones volátiles o especulativas, existen indicadores que permiten determinar su efecto en las economías y su circulante, que para ello existen medidas de contención. Lo bueno es que existen medidas de contención, financieras y hasta de política económica lo que hace hasta hoy, es ver hasta qué porcentaje de esa volatilidad es normal y cuándo verlo de otra forma. Pero lo que sí es preocupante es cuando la inversión real, es la que se empieza a retirar del país porque es la que viene a ser parte de la planta productiva en el país porque es la que genera empleos y derrama económica. Porque además es la que le da razón de ser al desarrollo económico del país y es la que en un momento dado le preocuparía a la sociedad y al gobierno que se retirara o cerrara sus actividades dejando de lado su objetivo productivo. Lo que hace lo que se produce en el corto plazo sea elaborado por otra empresa interna o externa y la producción siga su marcha para continuar con la satisfacción de sus productos a la sociedad. Pero impacta mas en el comportamiento económico de un estado o región, el retiro de una inversión real que producía bienes o servicios, porque su efecto llegara directo a los trabajadores porque, en lo inmediato, dejará de haber derrama económica. Esa forma de inversión es más notoria, porque genera una necesidad social y demanda respuesta inmediata porque deja de producir bienes y deja de generar sueldos y salarios, que es uno de los objetivos de las políticas públicas. Y al suceder esto, es que algo no está bien en el desarrollo económico y social del país y ahí también se tienen que aplicar las medidas necesarias para revertir esa situación, que en el tiempo si es una preocupación pública. Pero este no es el caso de México porque la inversión real es mayor a la que se retira de los mercados especulativos, como históricamente ha sucedido en los mercados financieros. DEL ESCRITORIO