La inteligencia artificial y sus efectos

Cada vez en la sociedad mexicana se está haciendo más presente la Inteligencia Artificial que, conforme avanza, se están conociendo los efectos que tendrá en el país esta tecnología.

Lo que hasta ahora se conoce transformará profundamente la economía y la sociedad, impulsando la productividad, pero también generando desafíos como desigualdades y desempleo.

Los pronósticos globales indican un impacto económico masivo, con inversiones que superan los 500 mil millones de dólares en este año 2026 y contribuciones al PIB mundial de 22 mil billones para 2030.

En México se considera que la Inteligencia Artificial podría agregar hasta 2.8% al PIB, equivalente a 300 mil millones de dólares, especialmente en los sectores de manufactura y finanzas.

Los análisis realizados en tiempo presente establecen que la Inteligencia Artificial elevará la productividad laboral global entre 1.5% y 3% en la próxima década, lo que indica su beneficio.

Se manifiesta que por cada dólar invertido se generarán 4.9 dólares adicionales en la economía, lo que representa un beneficio extraordinario con la aplicación de esta tecnología.

En México impactará el 40% de las horas de trabajo, automatizando el 22% pero potenciando el 17% restante, lo que permitirá impulsar la productividad nacional.

Sin embargo, también la IA impulsará el crecimiento de las desigualdades, considerando que las utilidades se concentrarán mayormente en las grandes empresas tecnológicas.

Se considera también que optimizará sectores como salud, educación y agricultura, mejorando la calidad de vida, pero generará desempleo al reemplazar tareas humanas.

Los sectores en México con mayor riesgo de pérdida de empleos por la Inteligencia Artificial son la manufactura, servicios administrativos y comercio, donde hasta el 63% de las tareas pudieran automatizarse.

Las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalan que el 19% de los trabajadores nacionales enfrentan alto riesgo, concentrado en regiones industriales.

Lo mismo sucederá con las actividades altamente automatizables, donde la manufactura hoy en día está en esa trayectoria, al igual que los servicios como el telemarketing y los call centers.

La Inteligencia Artificial no solo generará beneficios, sino también efectos negativos en la sociedad por el desplazamiento masivo de empleos debido a la automatización.

Asimismo, generará un sector de la población fuera del contexto de los avances tecnológicos, lo que sucederá por falta de adaptación a los cambios que se están realizando.

Al conocerse los efectos que se tendrá en la población, necesariamente se deben establecer políticas públicas que permitan otorgar una respuesta a los cambios que se generarán.

Hoy en día México muestra esfuerzos iniciales para prepararse ante los efectos de la Inteligencia Artificial, pero enfrenta rezagos significativos en políticas integrales y adopción masiva.

Las tecnologías digitales deben incluir a todos los sectores de la sociedad para que el país no se desarrolle de manera desigual ahora con la llegada de la IA, que ya inició su presencia en el país.

En las perspectivas de crecimiento económico para México, como es habitual, el Fondo Monetario Internacional manifiesta que para el año 2026 el Producto Interno Bruto cerrará en 1.5% con posibilidades de movimiento al alza... Al parecer, la edición del Foro Económico Mundial dejó de darle continuidad a la globalización para posicionarse en la supervivencia por el impacto mundial de las presiones de Estados Unidos... El dólar en paridad con el peso mexicano está en caída libre hasta ahora, al ubicarse en 17.50 pesos por unidad, dejando el mercado de inversión al oro y la plata, que van a la alza.