¿Y si no se firma el T-MEC?

Es mucho lo que hace pensar a la sociedad mexicana que no pueda existir el avance económico sin el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, porque desde su inicio se buscó el primer mundo.

Y no es propiamente una especulación el decirlo de esa manera, porque fue el mensaje que se oyó en todo México: que, al integrarse a la sociedad comercial con los otros dos países, ese era el destino.

Que después de 31 años todavía no ha llegado lo que en un tiempo se consideró que podría ser el destino de la economía mexicana, donde la sociedad llegaría a formar parte del primer mundo.

Aunque no se estableció una fecha para alcanzar el primer nivel de desarrollo económico en el país y tampoco lo que tendría que poner de forma plena México, porque solo se habló de comercio.

Porque hoy en día el alcance que tiene el acuerdo comercial tiene más vertientes, como las reglas para la inversión extranjera, trato nacional, no discriminación, compras públicas y solución de controversias.

Donde un elemento importante es el que se le otorgue un trato a la inversión extranjera equiparable o superior a la inversión que se le otorga al empresariado mexicano.

Y todo lo avanzado por el acuerdo comercial con los dos socios de México es que entre 1994 y 2024 el país sólo ha crecido en promedio 2.3% anual, lo que indica que la meta propuesta está lejana todavía.

Porque si analizamos a la economía mexicana entre 1934 y 1982, se indica que se tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6% y ese crecimiento económico fue por casi cinco décadas.

Y en esos tiempos no existía un tratado comercial como el que ahora se tiene, sino que todo fue producto de estrategias del Estado mexicano para avanzar en el desarrollo económico nacional.

Sustentado fundamentalmente en precisión en las políticas públicas para avanzar con inversión pública, política industrial, banca de desarrollo y fortalecimiento del mercado interno.

Esa era la tónica de un México sin tratados, porque el objetivo a alcanzar era el crecimiento y desarrollo del país para otorgarle un mejor nivel de vida a los mexicanos, y se logró, pero con proyecto.

Pero a partir de 1994, con el Tratado de Libre Comercio, la integración externa sustituyó a la política de desarrollo del país a partir de la adquisición de un conjunto de obligaciones jurídicas.

Considerando que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá dejó de ser solamente a estos tiempos un acuerdo comercial de intercambio de mercancías, y eso le restó movilidad al Estado mexicano.

Y analizando el tiempo de operación del acuerdo comercial, se ve lejano que México alcance la meta de lograr ubicarse como una economía de primer mundo.

Pero se podría decir qué haría México sin el tratado, como algunas voces lo indican, pero si ya no se renueva el acuerdo comercial, se lograría tener el mismo intercambio, pero con otras reglas.

Sin tratado, México continuaría con su proceso comercial de importación y exportación con amplio margen de impulso a sus políticas de desarrollo hasta ahora restringidas.

Hay que considerar que México ya vivió de forma ascendente en su crecimiento y desarrollo económico sin tratados comerciales, solamente con la aplicación de proyectos económicos y sociales viables.

Y todo ello es por la opinión de Donald Trump de que el T-MEC es inviable y además por la posición comercial de Canadá al iniciar acuerdo con China, entonces ahora los acuerdos podrían ser bilaterales.

Todo ello indica que el mundo está cambiando y México tiene también que ver la posición que va a tener en este proceso, ya que el principal socio ya indica fin de su forma de intercambio comercial.

DEL ESCRITORIO

Complicado que el Comité mexicano de negociación del T-MEC logre eliminar del acuerdo comercial el comercio de granos, con el objetivo de proteger la soberanía alimentaria de México, cuando Estados Unidos cada vez incrementa más su venta hacia el país... La tensión mundial ha generado que el oro sea el mejor refugio para los inversores, conjuntamente con lo que corresponde también a las acciones petroleras que tienen sus cambios... En el futuro inmediato está nuevamente el tema de la necesidad de lluvias y los precios de los productos agrícolas del ciclo 25-26, es como comentan los analistas de las condiciones del mercado mundial y nacional.