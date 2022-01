La hora de las criptomonedas

Como todo lo que inicia se encuentra con unaférrea resistencia por parte de lo que está ya establecido y se niega a que avance lo que se ve

Por: Mario Saucedo Gómez

Como el futuro en el desarrollo de la sociedad y en este caso es el sistema monetario de siempre.

De inicio se puede entender cómo el del sistema monetario mundial después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los acuerdos de Bretton Woods se establecieron las políticas económicas que regirían al mundo.

Donde las características que presentaban los paísesparticipantes, hicieron que por las condiciones económicas de Estados Unidos, estableciera un modelode política económica que giraría alrededor del dólar hasta la década de los setenta.

Y lo que se pudo observar, es que en ese tiempo lasprincipales economías mundiales llegaron a un acuerdo, en que asísería el comportamiento del mercado financiero hasta que se dio la dispersión de algunos países.

Y esos eran tiempos en que se acordó cómo iba a funcionar la vida económica del mundo y cuál iba a ser la moneda de cambio para todos, y eso hoy ha cambiado, porque ya no hay hegemonía monetaria,porque existen otras monedas.

Además no se pensó por todas las economías, que se debía dar un paso adelante en la forma de pagoy de repente aparece de forma indescifrable propuesta del mundo digital, llamada criptomoneda, iniciando con la conocida Bitcoin, que ha venido a revolucionar pago de mercancías, servicios que nadie pensó que esto podía sucederporque no estaba en la mesa de la discusión,porquesu interés estaba en otro lado.

Pero en este caso no se sentaron a la mesa los principales dirigentes de los países ni los financieros másimportantes, sino que esta forma de pago salió producto del avance de la tecnología y de manera independiente, fuera de lo acostumbrado.

Y ahora lo viejo no deja pasar a lo nuevo, porquesería el fin del sistema financiero que hasta hoy se conoce, pero como ha sucedido en la historia con muchas cosas, al final se impone el avance de la humanidad y llegan los cambios.

Pero también con la llegada de las criptomonedas y sus avances se pensó a la mitad del año anteriorse steaba por terminar la era del Bitcoin, porque despues de su incremento por arriba de los 60 mil dólares por unidad, se desplomó por debajo de los 30 mil dólares y muchos conocedores del mundo financiero presagiaban su fin.

Pero no fue así como lo decían, porque antes de cerrar el 2021, la mayoría de las criptomonedas logró recuperarse y la más conocida, por decirlo comoreferencia,el Bitcoin, logró regresar con una mayor cotización.

Es importante mencionar que se ha argumentado que esta moneda digital denominada Bitcoin, no tiene soporte bancario como lo tiene el dólar, que todavía muchos piensan que está respaldado por una barra de oro.

Y esto no es así, porque eso se terminó desde hacemas o menos cincuenta años, al terminar de existirlos acuerdos de Bretton Woods, lo único que le queda a esta moneda es el prestigio, que ya vive otrostiempos.

Pero al hablar de la viabilidad de las criptomonedas en el mercado financiero mundial y no darle permanencia futura, cuando la sociedad se dirige a ser regida por la tecnología.

Entonces lo que hoy sucede con el sistema de pagode mercancías y servicios, todavía tiene mucho quecambiar y en ese proceso las criptomonedas estaránpresentes.

DEL ESCRITORIO

En los tiempos que hoy se viven se piensa que el funcionamiento de las actividades financieras de cobranza de algunas instituciones pueden ser igual, cuandotratan de recuperar sus recursos colocados en el sector productivo, con un tratamiento igual como si nohubiera afectado la pandemia desde su origen y esto está fuera de contexto, cuando es una situación extraordinaria no planeada, entonces solidaridad es lo quese requiere y posposición en la recuperación...Al parecer hoy aparece un indicador económico desconocido para muchos porque antes no afectaba, aunque estuviera su nivel en dos dígitos y se ha logrado determinar que se llama inflación y antes no existía o no estaba detectado...Interesante para Sonora que se vaya a instalar una nueva planta de gas natural enHermosillo, que vendría a ser la de mayor capacidad en América Latina, que tendría una capacidad de producción de 150 mil galones por día, con un almacenamiento también de 180mil galones, expandible al triple, lo cual la posiciona en ese liderazgo.