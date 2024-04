La familia célula de la sociedad

Todo ser vivo desde que nace tiene la necesidad de interactuar con criaturas de su misma especie, gatos, perros, primates, y un muy largo etcétera del cual no escapa el hombre considerado el ser superior por su capacidad de raciocinio y libre albedrío.

No existe quien o que pueda estar en total aislamiento de sus semejantes y es el relacionarse lo que va forjando el temple y carácter para hacer frente a lo que la vida pone enfrente con el transcurso del tiempo.

En lo que refiere al humano el esencial grupo es la familia nuclear que es formada por padre, madre e hijos primordialmente, familia funcional, en la que hay armonía y todos los problemas se resuelven en sana paz; mientras que en la disfuncional abundan problemas de violencia, padre o madre ausente entre muchos otros factores.

Es en el núcleo familiar donde se educa al individuo y se le san las bases para que en el futuro sea buen ser humano y excelente ciudadano.

Por desgracia en estos tiempos la necesidad de tener que salir a buscar el sustento tanto de hombres como mujeres, va creando problemas paralelos y es que los hijos quedan si bien va, a cargo de abuelos o demás familiares que no prestan la atención debida. Es mucho el tiempo que el muchacho o mucha queda en exposición de un sinnúmero de peligros de diversa índole que se presentan y si no se ponen en el debido cuidado y atención surgen las desviaciones que hacen o motivan al individuo a delinquir.

Se ha desvirtuado mucho el concepto de autoridad que los padres deben tener a sus hijos, al grado que pareciera que es al revés y esa autoridad ya tienen los hijos sobre los padres al exaltar la idea de que el padre debe ser "amigo " de los hijos al hacer esto el respetó y autoridad se va perdiendo y lo vemos en estos tiempos.

Antiguamente primero se era padre o madre y después amigo, lo mismo sucedía con el maestro hoy en día pobre de quien se atreva a corregir a un infante.

Aunado a lo anterior es la dejadez y apatía en la relación con los vástagos, que cuando se dan cuenta de malas obras de los muchachos en lugar de poner correctivos se convierten en cómplices de ellos, y si algo malo sucede o cae el peso de la ley empiezan lo amalayas.

Es muy cierto el dicho ese de "hay que corregir al niño para no castigar al hombre". Es necesario asumir la responsabilidad que tiene como padres de familia para forjar gente de bien para el entorno familiar y de la sociedad, para ser aceptado como gente honorable, y no ser repudiados por parientes que no quieran saber nada de ellos y que no sean inadaptados sociales. Por hoy es todo hasta la próxima.

