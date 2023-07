La economía del norte y del sur

Necesariamente, si se quiere ver así, el cambio de temperaturas, requiere que la infraestructura eléctrica del país se mejore y se construya en mayor cantidad, porque es entendido que la demanda aumenta y si no está al nivel, los apagones son continuos, pero no nada más las altas temperaturas, también la llegada de nuevas inversiones hacen que aumente la demanda de electricidad y habrá que darle respuestas...... En años anteriores la apuesta siempre al final de cada sexenio y en el transcurso, era siempre la apuesta al valor del dólar, y eso sin empresas y sin mucho esfuerzo, hacía millonarios a muchos. Hoy, al parecer, no es igual que antes y tardará en que pase a como se ve...... Al parecer hoy en día el objetivo empresarial es León Guanajuato, porque la línea aérea Volaris abrió varios frentes de salida en diferentes ciudades del país, hacia ese destino del Bajío, que con ello le ayuda mucho en la promoción de esa ciudad, que bien.

Porque, de alguna manera, su posicionamiento se había logrado a base de esfuerzo de sus ciudadanos, por el lado industrial y en otras partes por el lado agropecuario y minero.

Haciendo que en esta parte del país, siempre exista el reconocimiento, por ser impulsores del desarrollo económico nacional y esa percepción está hasta hoy.

Que se debe de entender, que son los estados que hacen frontera con Estados Unidos, los que siempre han presentado mejores niveles de bienestar, diferentes a otros estados.

Porque de alguna manera esa cercanía es ventaja que otros estados no la tienen y eso se puede ver en las características de sus ciudades y sus actividades económicas con bastante tinte externo.

Pero esa visión que siempre se ha tenido del norte, ahora se puede ver en el centro del país y también en su capital, que en los últimos años han sido receptores de bastante inversión extranjera.

Donde su avance económico, se manifiesta en el crecimiento de las empresas pequeñas y medianas mexicanas y lo mismo se observa en la modernización de sus ciudades y sus sectores.

Y todo lo que se ha hecho en estos estados es bastante notorio, que está incrementándose con la llegada de nuevas inversiones, por el fenómeno del nearshoring.

Pero sí, verlo con visión política, lo que corresponde al otro México, hoy en día también está presentando características diferentes, para avanzaren su desarrollo económico.

Porque sólo presentaba avance por su desarrollo turístico, ahora con la construcción del Corredor Interoceánico, las condiciones de vida de los estados del sur, tendrán otro futuro.

Que al momento de su operación tendrán un mercado de movimiento de mercancías de cantidades extraordinarias, como hoy lo hace Panamá, pero con volúmenes mayores.

Que en su momento de operación, lograrán realizar operaciones conjuntas de traslado de mercancías, como ya lo han manifestado funcionarios de gobierno de Panamá, en beneficio de los dos países.

Y si a ello se integra el proyecto del Tren Maya como hoy se conoce, necesariamente se tiene que pensar que los estados del sur, el cambio económico será benéfico.

Porque, independientemente de que en esa parte del país sean regiones altamente petroleras, los beneficios de la bonanza generada no ha impactado de forma importante a la economía de esos estados.

Y lo mismo sucederá con una nueva refinería de petróleo en esa región, que logrará generar empleo y derrama económica a sus sociedades locales y para el país.

Lo importante de todo ello y lo hace trascendente lo que hoy pasa en el sur, es que avanzará y se nivelará con el norte, logrando con ello el equilibrio económico del país.

Que también lo que se requiere, es que el norte continúe con la dinámica de desarrollo de siempre, para que alcance mejores niveles de bienestar en sus ciudades.

DEL ESCRITORIO

