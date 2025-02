La economía de la vecindad

Si el mundo económico está divido en regiones y Norteamérica es la más exitosa, es ahí donde México tiene una importante participación

Por: Mario Saucedo Gómez

Desde hace algo más de un mes de este año 2025, el destino de las relaciones comerciales de los tres países de Norteamérica, no se ven como en años anteriores.

Porque al parecer la fisonomía del acuerdo comercial entre los tres países tiende a cambiar, al tomar ventaja los Estados Unidos al tener el propósito de aplicar aranceles a sus socios.

Esto sin tomar en cuenta las características económicas de sus dos socios, al considerar nada más su visión con respecto a su situación interna buscando su relanzamiento como país industrial.

Lo que lleva a pensar que ese propósito en los tiempos actuales y con los cambios que existen en la geopolítica mundial no se ve fácil de lograrlo, por lo menos en el corto plazo.

Pero lo que, sí se observa que no ha reconocido el apoyo brindado por México a la economía de los Estados Unidos en el pasado, cuando la mayoría de su estructura productiva quedó a la deriva.

Donde México, sin condicionantes impulsó conjuntamente entre los dos países el Programa Bracero, ya que la mano de obra de ese país estaba convocada a participar en la segunda guerra mundial.

Y la solución para que la sociedad de los Estados Unidos tuviera la producción de alimentos y demás satisfactores, era que México le apoyara con la escasez de mano de obra.

Y así en 1942 se firmó el acuerdo para los 4.2millones de contratos para llevar a 2.2 millones de mexicanos para rescatar a la economía estadounidense por la falta de trabajadores en todos sus sectores.

Haciendo con ello que la economía norteamericana se mantuviera en desarrollo sin características de posible crisis porque el apoyo de México fue fundamental para su sostenimiento y eso se debe de reconocer.

Que al terminar el Programa Bracero en 1964 se buscó la forma de continuar utilizando la mano de obra mexicana, pero del otro lado de la frontera y para ello se creó el programa de empresas maquiladoras.

Donde el 20 de mayo de 1965 se establece la política de fomento a la industria maquiladora de exportación en el país, estableciéndose para ello el primer Parque Industrial en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Que posteriormente en 1968 se establece el segundo Parque Industrial en Nogales Sonora, donde se inicia la actividad de manufactura de plásticos y así continuó el avance de esta nueva industria.

Lo que ha indicado en el transcurso de los tiempos de que México siempre ha tenido bastante bien definido el concepto de vecindad y ahora de socios comerciales desde 1994.

Lo que, por diferentes visiones políticas, al parecer se ha olvidado por las nuevas generaciones de personas que hoy participan en la política estadounidense, por qué no se le ha reconocido a México esta disposición.

Porque si el mundo económico está divido en regiones que corresponden a Norteamérica es la más exitosa, y es ahí donde México tiene una importante participación para que así sea.

Que lo más viable y adecuado es la consolidación de esta relación comercial impulsando de manera importante la economía de los Estados Unidos y la de México también a partir de los lazos productivos logrados en los años de ejercicio del acuerdo.

Porque le será muy difícil a la economía estadounidense el regresar el reloj de avance productivo para regresar la industrialización a sus estados, cuando la mejor decisión es que México siga siendo su mejor aliado.

DEL ESCRITORIO

Independiente de la resultante de cada decisión que vaya a tomar el Gobierno de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump, muchas empresas están viendo también su plan B y C por lo que resulte, considerando que México sigue siendo el primer socio comercial... Importante que algunos estados como Sonora ya hayan establecido su plan hídrico de mediano plazo porque las características que presentan los pronósticos meteorológicos no son los mejores para los años por venir según dicen... El trasladar empresas ubicadas en los Estados Unidos no es cosa sencilla, porque uno de los objetivos de ubicarlas aquí, son los costos bajos y la productividad y eso no se logrará reubicándolas nuevamente allá.